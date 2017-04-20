Пєсков: Москва не намагається інтегрувати ОРДЛО в Росію

Речник президента Росії Дмитро Пєсков заявляє, що Москва не намагається інтегрувати непідконтрольні владі України окремі райони Донецької і Луганської областей. Про це прес-секретар Володимира Путіна сказав 20 квітня, коментуючи статтю агентства Bloomberg, в якій йдеться про посилення контролю Росії за територіями сходу України, підконтрольними угрупованням «ДНР» і «ЛНР».

«Подібні публікації – наївні і досить примітивні», – сказав Пєсков.

20 квітня агентство Bloomberg написало, що Росія не має наміру визнавати або анексувати контрольовані незаконними збройними формуваннями окремі райони Донецької і Луганської областей, але буде намагатися максимально інтегрувати їх. Bloomberg посилається на декілька своїх джерел у Кремлі.