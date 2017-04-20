Іран закликає США виконувати ядерну угоду замість звинувачень

Тегеран заявляє, що США мають «виконувати свої зобов’язання» у рамках ядерної угоди замість того, щоб висловлювати звинувачення на адресу Ірану.

Голова МЗС Ірану Джавад Заріф написав про це 20 квітня у Twitter, після того, як держсекретар США Рекс Тіллерсон різко розкритикував ядерну угоду з Тегераном.

Угода між Тегераном і світовими лідерами, укладена у 2015 році, серед іншого передбачає послаблення санкцій США в обмін на обмеження іранської ядерної програми.

Держсекретар США Рекс Тіллерсон 19 квітня розкритикував ядерну угоду з Іраном. Він заявив, що ця домовленість «лише затримує мету Ірану стати ядерною державою» і не бере до уваги «тривожні провокації, які тривають» з боку Ірану на Близькому Сході.

Тіллерсон зазначив, що 90-денний аналіз цієї угоди адміністрацією Трампа зосередиться не лише на питанні, чи Іран дотримується угоди, але також стосуватиметься дій Ірану у регіоні, які суперечать інтересам США. Держсекретар також зауважив, що «ядерні амбіції Ірану є загрозою для миру і безпеки в світі», а неконтрольований Іран має потенціал, щоб іти шляхом Північної Кореї.

Іран неодноразово заявляв, що не прагне створити ядерну зброю. Угода з Тегераном передбачає скасування міжнародних санкцій в обмін на згоду Ірану обмежити ядерну діяльність.