Трибуни на «Євробачення» збудує компанія з орбіти виконавчого продюсера конкурсу – «Схеми»

Компанія «Артмакс Інжинірінг», яка отримала право на встановлення глядацьких трибун для «Євробачення-2017» за бюджетні гроші, пов’язана із виконавчим продюсером конкурсу Павлом Грицаком. Про це йдеться у розслідуванні програми «Схеми», спільного проекту Радіо Свобода та каналу «UA:Перший».

За даними журналістів, повторний тендер, на якому ця компанія виграла, був проведений після того, як НТКУ відмовилась підписувати контракт з переможцем попереднього конкурсу – німецькою компанією Nussli Ltd,«бо її європейські стандарти не відповідають українським нормам». Це сталося після того, як Павло Грицак був призначений на посаду.

Фірма «Артмакс Інжиніринг» отримає 23,1 мільйона гривень з бюджету за монтаж 6856 сидінь. Німецька компанія Nussli Ltd , яка перемогла на попередньому конкурсі, але згодом отримала відмову, пропонувала збудувати 9200 сидінь та ще 50 коментаторських кабін за приблизно 29,6 мільйонів гривень. Як пояснив директор з управління Nussli Ltd Бернд Гельмштадт, компанії було відмовлено через невідповідність «українським нормам».

«Ми запропонували зведення трибун за європейськими нормами, які не відповідають українським, і в цьому була причина. Потім був оголошений другий тендер, в якому ми вже вирішили не брати участь», – зазначив Бернд Гельмштадт.

Журналісти «Схем» наводять низку фактів, що вказують на пов’язаність львівської фірми «Артмакс Інжинірінг», яка зрештою отримала контракт на встановлення трибун – з виконавчим директором «Євробачення-2017», заступником генерального директора НСТУ Павла Грицака.

Компанія «Артмакс Інжинірінг» (стара назва «Альтернатива») тісно співпрацювала із «Євромедіа Компані» (100 % власник – Павло Грицак) та пов’язаними із ним компаніям під час проведення дитячого «Євробачення» у 2013 році.

За інформацією із акту ревізії Державної інспекції України щодо фінансово-господарської діяльності НТКУ, ТОВ «Альтернатива» («Артмакс Інжинірінг»), отримала 13 мільйонів гривень на тендерах дитячого «Євробачення», але частину коштів перерахувала фірмі Павла Грицака ТОВ Євромедіа Компані» за субпідрядні роботи. Низка інших компаній, що отримали тоді субпідряди від ТОВ «Альтернатива» також мали стосунок до Грицака через пов’язаних менеджерів.

Сам Грицак запевняє, що не має зв’язків з фірмою, що отримала підряд на встановлення глядацьких трибун на «Євробачення-2017».

«Ні до компанії «Артмакс», ні до компанії «Альтернатива» я не маю жодного стосунку», – запевнив Павло Грицак.

Щодо відмови німецькій компанії Nussli Ltd він пояснив, що причина полягає у невідповідності пожежній безпеці і будівельним нормам: «Відповідно до пункту 2,8 правил пожежної безпеки, затверджених Міністерством внутрішніх справ від 30 грудня 2014 року. Там є чітке посилання на Державні будівельні норми, зокрема на пункти 2.2.16 і так далі».

Водночас у розпорядженні програми «Схеми» є пояснення з цього приводу Українського науково-дослідного інституту цивільного захисту, в якому йдеться, що «ДБН В2.2.16 не відноситься до тимчасового облаштування внутрішнього простору будівлі МВЦ».

У своїх додаткових письмових поясненнях Павло Грицак наголосив, що компанія Nussli брала участь у творчому конкурсі, а не в тендері, її пропозиція не враховувала сценічне і світлове обладнання, глибини ряду між кріслами, що могло вплинути на пожежну безпеку, а пропозиція «Артмакс» повністю відповідала законодавству України.

Зауваження щодо проекту, який мав реалізувати «Артмакс» після перемоги на тендері, висловив виконавчий директор Євробачення Йон Ола Санд. Він надіслав листа до НСТУ, у якому йшлося про те, що Європейська мовна спілка не погоджує контракт з «Артмаксом» і просить залучити іншого підрядника. Однак згодом контракт було погоджено за умови проведення незалежної експертизи, якої досі не було.

Півфінали конкурсу «Євробачення-2017» відбудуться в Києві 9 і 11 травня, фінал – 13 травня. Україну цього року на «Євробаченні» представлятиме гурт О. Тorvald із піснею Time.