Після вихідних в Україні стане тепло – синоптики

Синоптики передбачають, що з наступного тижня в Україну повернеться весняне тепло.

«25–26 квітня в Україні буде +18+20 градусів! Лишилося трохи почекати», – обіцяє у Facebook синоптик Наталка Діденко.

Незначне підвищення температури розпочнеться уже на вихідні, передбачають погодні прогнозисти. Але перед тим кільком областям України доведеться пережити ще один заряд із мокрого снігу чи дощу. Зокрема, у Дніпрі за близької до нуля температури зранку 21 квітня падає сніг із дощем. У Харкові зранку ясно з незначним плюсом, але в другій половині дня синоптики очікують на нові опади, які, втім, не будуть такими ж сильними, як раніше цього тижня. У Запоріжжі зранку дощить, але опівдні опади припинятимуться, а температура зросте.

Уже в суботу денні показники термометрів у більшості областей України наблизяться або перетнуть позначку +10 градусів, але кілька ночей ще будуть холодними, із близькою до нуля температурою.

По-справжньому тепло стане лише у вівторок-середу, коли нічні температури сягнуть 4–5 градусів, а вдень потеплішає до 15–18 градусів.