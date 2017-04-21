Журналісти оприлюднили докази участі СБУ в замовній акції під будинком Шабуніна

На замовну акцію протесту під будинком голови ГО «Центр протидії корупції» Віталія Шабуніна 9 квітня працівники Служби безпеки України виїжджали прямо з-під будівлі СБУ, діяли злагоджено з мітингувальниками, яких дочекались на метро «Славутич» і кортежем поїхали до будинку активіста. А відеозйомкою акції з дрону на місці подій керував безпосередньо голова Департаменту захисту національної державності СБУ Роман Матковський. Про це йдеться в розслідуванні «Служба боротьби з громадськістю» програми «Схеми», спільного проекту Радіо Свобода та телеканалу «UA:Перший».

Безпосередній учасник подій, активіст ГО «Автомайдан» Олег Пушак, якого працівники СБУ залучили для «зйомкок будинку сепаратиста», розповів, що весь процес від початку до кінця проходив під керівництвом працівників СБУ: «У неділю (9 квітня, – ред.) ми зустрілися біля будівлі СБУ. Матковський розповів, що потрібно буде провести зйомку квадрокоптером у дачному масиві. Пізніше, коли ми приїхали на «Славутич», очікували тут автобус з людьми. Коли він приїхав, ми поїхали вперед, а він просто за нами слідкував дорогу. 100% вони керували процесом, коли починається і так далі».

Його свідчення підтверджені й іншими доказами. По-перше, історією його пересувань у той день, сформованою системою Google maps через функцію, що автоматично фіксує і запам’ятовує маршрут, яким пересувається власник телефона за геолокацією.

Також «Схеми» отримали й переглянули всі оригінали зйомок з квадрокоптера. Синій мікроавтобус, про який розповідав Олег Пушак, потрапив у кадр на самому початку акції. Його бачили й люди на місці.

Вдалось підтвердити й те, що обидва мікроавтобуси (з працівниками СБУ та з мітингувальниками) їхали один за одним кортежем. Журналісти знайшли камери відеоспостереження неподалік місця акції, які записали відео за той день і той час. На ньому видно, як разом їдуть два мікроавтобуси, що підпадають під опис учасників подій.

Домогтися коментаря самого голови Департаменту захисту національної державності Романа Матковського вдалося не одразу. На момент його розмови зі знімальною групою минув тиждень відтоді,як СБУ офіційно заперечила будь-яку участь своїх працівників в акції 9 квітня.

Журналісти дочекалися Матковського під будинком, де він живе. Високопосадовець СБУ навів свою версію подій, що він у той день «відпрацьовував інформацію про замовну акцію». «Йде в Києві ціла гора замовних акцій. От у мене поступив сигнал, я зреагував. Це серйозна проблема зараз в Києві, в Україні», – заявив він.

Матковський розповів, що план був таким – зняти замовну акцію з дрона, а потім через посередника, з яким у нього був зв’язок, запропонувати це відео замовнику акції і таким чином на нього вийти. Утім, протягом розмови з журналістами, високопосадовець Служби безпеки України помітно губився у власних словах.

На запитання, чи є в нього зв’язок із замовником акції, спершу заявив: «Ні, в мене є посередник. Тобто я бачив посередника, який, за логікою, мав взяти це відео і дати замовнику. У мене був зв’язок». Проте вже за 6 хвилин розмови він вже заперечував свої слова: «Та як я буду спілкуватися с посередником? Ні, звичайно. Ну як я буду спілкуватися с посередником?».

Журналісти програми «Схеми» запитали і про те, чи вдалося дійти якихось результатів та вийти на замовника проплаченого мітингу, якщо саме це було метою. «Які результати? Оператор сказав, що це Шабунін, я сказав, що мене це не цікавить і ми згорнулися», – відповів Роман Матковський.

Також Матковський заперечив, що два мікроавтобуси їхали разом.

Уже після розмови із співробітником СБУ, «Схеми» отримали й відповідь на свій запит стосовно подій того дня. У ньому не містилося відповідей на поставлені запитання та коментарів до викладених фактів. СБУ лише уточнила, що «в ході роботи може обмежувати права і свободи громадян», а всі, «хто допомагає службі, роблять це добровільно».