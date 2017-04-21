Служба боротьби з громадськістю (розслідування)

Корумповані українські політики дуже болісно ставляться до критики і вже добре опанували сучасні технології протидії тим, хто незгоден з ними – інформаційні кампанії проти активістів і журналістів та армії ботів у соцмережах, що відпрацьовують політичні замовлення. Але коли для зведення рахунків з громадянським суспільством представники влади починають залучати державний силовий ресурс, навряд чи такі дії мають щось спільне з законом. Події 9 квітня за участю працівників СБУ під будинком голови громадської організації «Центр протидії корупції» Віталія Шабуніна стали тим особливим випадком, коли вдалося буквально вхопити можновладців за руку. Схоже, постмайданна влада таки визначила громадянське суспільство своїм супротивником, а не партнером.

9 квітня декілька людей з плакатами протестували під будинком голови громадської організації «Центр протидії корупції» Віталія Шабуніна в Києві. Мітинг мав, очевидно, замовний характер, учасникам важко було пояснити, навіщо вони прийшли, що означають їхні плакати та чого саме вони вимагають від активіста.

Ця акція могла б і не викликати великої уваги та була б схожа на інші подібні випадки зведення рахунків із громадськими активістами, але є те, що робить цей випадок винятковим, – у часи стрімкого розвитку технологій стало легше знаходити докази. Наприклад, що за подіями того дня стоять цілком конкретні представники влади, а саме – працівники Служби безпеки України, які отримують гроші платників податків зовсім не для боротьби з громадськими активістами.

Активісти громадської організації «Автомайдан» знімали акцію на квадрокоптер. Оскільки вони мають дрони, то інколи співпрацюють з правоохоронцями, коли ті просять їх про технічну допомогу. Так було і цього разу, каже голова «Автомайдану» Олексій Гриценко.

«Мені подзвонила шанована мною людина, Жора Турчак, який воював в Донецькому аеропорту. Він попросив допомогти зі зйомкою з дрона, як часто просять правоохоронні органи, бо в них немає такої технічної можливості. Сказали, що це будуть «сепара» якогось знімати», – переповідає він хронологію.

Тож автомайданівці виділили дрон та оператора Олега Пушака, який і був безпосереднім учасником подій. Він знімав акцію під чітким керівництвом голови департаменту захисту національної державності СБУ Романа Матковського.

«У неділю (9 квітня – ред.) ми зустрілися біля будівлі СБУ. Матковський розповів, що потрібно буде провести зйомку квадрокоптером у дачному масиві, що буде проходити біля одного з будинків якась певна акція. Пізніше, коли ми приїхали на «Славутич», очікували тут ще якійсь автобус, бус з людьми. Ми чекали цих людей, вони (співробітники СБУ – ред.) спілкувалися про те, що зараз вони мають приїхати, що ось зараз вони виходять», – переповідає Олег Пушак події того дня.

Оператор дрона каже, що, дочекавшись другого мікроавтобуса з мітингувальниками, далі вони поїхали на місце подій узгодженим кортежем. Попереду їхав, вказуючи дорогу, мікроавтобус із працівніками СБУ, а за ним – мікроавтобус з мітингувальниками.

Автомайданівець розповідає, що весь процес від початку до кінця проходив під керівництвом працівників СБУ – і сам мітинг, і його відеозйомка: «Стовідсотково вони керували процесом, коли починається і так далі, фотограф з нашого буса пішов до них, і вони абсолютно спокійно реагували».

Журналісти «Схем» вирішили знайти підтвердження тому, чи дійсно їхали на акцію прямо з-під СБУ та чи дійсно по дорозі долучився мікроавтобус із протестувальниками саме біля метро «Славутич». У сучасних смартфонах є функція, що автоматично фіксує і запам’ятовує маршрут, яким пересувається власник телефону за геолокацією. Такі дані тепер нерідко використовують як докази у суді. Активіст з «Автомайдану» погодився поділитися з нами інформацією про свої пересування за той день.

Тож «Схеми» змогли графічно відтворити події 9 квітня не лише з усних свідчень Олега Пушака, а й підкріпити їх маршрутом, зафіксованим в історії програми Google maps на його телефоні.

Близько першої години дня «кіборг» Жора та автомайданівець Олег з дроном приїхали під будівлю СБУ на вулиці Золотоворітській – працівники СБУ не стали вигадувати якогось іншого місця для старту операції.

О пів на другу вони на темно-синьому мікроавтобусі вже разом із Романом Матковським та кількома іншими людьми, ймовірно, також працівниками СБУ, приїхали до виходу зі станції метро «Славутич», де чекали близько 40 хвилин. Туди ж приїхав білий мікроавтобус, разом вони й поїхали до будинку голови правління ЦПК Віталя Шабуніна.

Рівно о третій біле авто із людьми залишилося за кілька метрів до місця акції, а синій мікроавтобус проїхав на сусідню вулицю, звідки велася зйомка з дрона.

«Схеми» отримали й переглянули всі оригінали зйомок з квадрокоптера. Синій мікроавтобус потрапив у кадр на самому початку акції. Його бачили й люди на місці.

За деякий час після початку акції, автомайданівець Олег та «кіборг» Жора впізнали в обіцяному «сепаратисті» антикорупційного активіста Віталія Шабуніна. Вони повідомили про це присутніх працівників СБУ, але ті продовжили акцію, хоча згодом навіть не забрали у них відео з дрону, задля якого їх взагалі залучили.

Окрім важливих свідчень безпосереднього учасника подій, «Схеми» шукали ще й інші докази участі співробітників СБУ в організації акції. Задля цього пройшлися тим самим маршрутом, яким два мікроавтобуси, зі слів Олега, їхали на місце подій – шукали камери, які б могли зафіксувати, чи справді співробітники СБУ їхали на акцію кортежем разом із людьми з плакатами. Після низки невдалих спроб, зрештою, таки знайшли камери, які записали відео за той день і саме в той час.

О 14:56, за 7 хвилин до початку акції, на відео видно два мікроавтобуси, що підпадають під опис учасників подій.

Згодом показали ці знімки автомайданівцю Олегу Пушаку, який був на місці подій. Він впізнав автівки та підтвердив, що це вони. Таким чином «Схеми» зібрали цілу низку свідчень та доказів, що за акцією протесту під будинком активіста та її зйомкою стоять цілком конкретні працівники СБУ.

Зокрема, операцією керував очільник департаменту захисту національної державності СБУ Роман Матковський. Тож «Схеми» направили письмовий запит до СБУ, щоб дізнатися: чи спецоперація під будинком антикорупціонера під орудою керівника такого важливого для таких часів, коли на сході країни тривають бойові дії, департаменту – це його власна ініціатива чи її санкціонував голова СБУ Василь Грицак?

За кілька годин речниця СБУ Олена Гітлянська відповіла в мережі Facebook, не коментуючи наведені факти по суті.

​​Така заява навряд чи могла бути оприлюднена без згоди голови СБУ Василя Грицака. Інших коментарів, не кажучи вже про публічне засудження чи оголошення внутрішнього розслідування дій співробітників, не було.

Домогтися коментаря самого голови департаменту захисту національної державності Романа Матковського вдалось не одразу. Довелося дочекатись його під будинком, де він мешкає. На той час минув уже тиждень з моменту, як СБУ офіційно заперечила будь-яку участь своїх працівників у акції 9 квітня. За цей час у Матковського, схоже, народилася своя версія подій, яка мала б хоч якось пояснити інцидент.

«Йде в Києві ціла гора замовних акцій. От в мене поступив сигнал, я зреагував. Це серйозна проблема зараз в Києві, в Україні», – заявив він.

Зі слів Романа Матковського, СБУ саме відпрацьовувала замовників проплачених акцій. І він особисто – очільник департаменту захисту нацдержавності – вирішив перевірити наявну інформацію: «Я не лінивий, я перевіряю особисто».

Протягом розмови з журналістами, високопосадовець СБУ помітно губився у власних словах. Спершу переконував, що план був наступний: зняти замовну акцію з дрона, а потім через посередника, з яким у нього був зв’язок, запропонувати це відео замовнику акції і таким чином на нього вийти.

На запитання, чи є в нього контакт замовника, каже: «Ні, в мене є посередник. Тобто я бачив посередника, який, за логікою, мав взяти це відео і дати замовнику. От у мене був зв’язок».

Проте за 6 хвилин розмови він уже заперечує, що мав зв’язок з посередником.

«Та як я буду спілкуватися з посередником? Ні, звичайно. Ну як я буду спілкуватися з посередником?» – вигукує він.

Журналісти програми запитали і про те, чи вдалося дійти якихось результатів та вийти на замовника проплаченого мітингу, якщо саме це було метою. «Які результати? Оператор сказав, що це – Шабунін, я сказав, що мене це не цікавить, і ми згорнулися», – відповів Роман Матковський.

Так, у оператора-автомайданівця, зрештою, навіть не забрали відео з дрона, задля якого, за версією Матковського, нібито і затівалась вся спецоперація. При цьому Роман Матковський запевняє, що не полишає надій і вийде на замовника, за яким полював, іншого разу.

– То на замовників акції Ви не вийшли?

– Вийдемо, куди вони дінуться! Все одно же будуть щось робити.

Але за кілька хвилин позиція Романа Матковського знову змінилася:

– Саме по цій справі буде якесь продовження?

– Та яка справа? Справи нема.

Наостанок знімальна група запитала, чому працівники СБУ діяли так злагоджено з мітингувальниками: дочекались їх біля метро «Славутич» і далі їхали разом кортежем, що зафіксовано на відео. «Ні, так не було. Ми не їхали разом взагалі», – відповів співробітник СБУ.

Таким виявилося пояснення після тижня на роздуми всієї служби. Роман Матковський каже – керівництву про інцидент доповів: «Звичайно, сказав, що стався такий інцидент. Можливі наслідки, враховуючи відносини служби з Шабуніним».

«Стосунки служби з Шабуніним» – це суд, який почався в березні цього року. СБУ засекретила електронні декларації про доходи та майно усіх своїх співробітників, навіть найвищого публічного керівництва, враховуючи Василя Грицака і його заступників. Українські активісти вважають таке засекречення незаконним та навіть на одній із акцій приходили під СБУ з плакатами.

На фото команда програми вгледіла й Романа Матковського, він тоді виходив до мітингувальників.

Минає менше ніж 2 тижні – і люди з плакатами вже прийшли під будинок активіста Шабуніна. А Матковський на сусідній вулиці керував зйомкою цього дійства з дрона.

Дивно, але після нашої розмови із Романом Матковським «Схемам» надійшов і лист від Олени Гітлянської. Хоча він майже повністю повторив її пост, але з уточненнями: СБУ в ході роботи може обмежувати права і свободи громадян, а всі, хто допомагає службі, роблять це добровільно. Проте конкретні запитання по суті залишені без відповіді.

Олександра Майтвійчук займається дослідженням політичних переслідувань вже 10 років. Після Революції гідності активісти перестали вести такий повний моніторинг, але наразі знову занепокоєні деякими методами діяльності влади

«Вони вже набрали обрисів цілеспрямованої кампанії і для мене єдине питання лишилося – чи ця кампанія санкціонована зверху, чи це конкретна ініціатива певних осіб. Це б’є не тільки по активістах, які займаються боротьбою з корупцією, кампанія з дискредитації – вона б’є по всьому громадянському суспільству», – заявляє Олександра Матвійчук.

Тож чи не є така акція спробою політичного тиску – такої собі показової відповіді на позов активістів до суду, щоб примусити Службу безпеки України звітувати перед громадянами, не прикриваючись грифом «секретно» там, де це не передбачено законом і здоровим глуздом? Та чи правильно розставляє пріоритети СБУ, яка має запобігати зовнішнім та внутрішнім загрозам країні? У чиїх інтересах визначає свого ворога? Вочeвидь, відповіді на ці запитання має дати вищe кeрівництво служби. А якщо ні – то держави.