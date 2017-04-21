Справи проти Мартиненка також розслідуються у Чехії та Швейцарії – Каленюк

Справи проти затриманого колишнього народного депутата з фракції «Народного фронту» Миколи Мартиненка розслідуються також у Чехії та Швейцарії. Про це в ефірі Радіо Свобода нагадала виконавчий директор «Центру протидії корупції» Дарія Каленюк.

«Стосовно Мартиненка ще з 2015 року триває кримінальне провадження не лише в Україні, а й у Швейцарії та Чехії. Це провадження також стосується дій, пов’язаних із українськими енергетичними компаніями, зокрема, з державною компанією «Енергоатом». Мартиненко роками має вплив на цю компанію. Він тривалий час був у парламенті керівником комітету з паливно-енергетичного комплексу і мав можливість лобіювати інтереси своїх компаній на державних підприємствах. Зокрема, «Енергоатом» та державне підприємство «СхідГЗК», – зазначила Каленюк.

Водночас, як пояснила Дарія Каленюк, Національне антикорупційне бюро України оголосило підозру у справі, за якою державне підприємство «СхідГЗК», яке постачає на державні атомні електростанції урановий концентрат, замість того, щоб його виробляти, закуповувало в австрійської офшорної компанії. Остання, в свою чергу, купувала його в казахстанського підприємства в рази дешевше. Лише на цій схемі державна компанія втратила десятки мільйонів доларів, наголошує експерт.

«У випадку Мартиненка дві державні компанії «Енергоатом та «СхідГЗК», це компанії монополісти, отримують мінімальні прибутки через те, що з них витягують різними схемами кошти. У цій справі кошти витягувалися за такою схемою, що за нереально неринковою ціною закуповувався урановий концентрат, який взагалі мав вироблятися в Україні», – сказала Каленюк.

Детективи Національного антикорупційного бюро затримали 20 квітня другого фігуранта у справі завдання збитків державному підприємству «Східний гірничо-збагачувальний комбінат» – Сергія Перелому.

Затриманого, як ідеться в повідомленні, підозрюють «у скоєнні злочинів, передбачених ч.1 ст. 255 («Створення злочинної організації»), ч. 5 ст. 191 («Привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем») Кримінального кодексу України».

Раніше 20 квітня детективи НАБУ за цими ж статтями Кримінального кодексу і в цій же справі затримали колишнього народного депутата від фракції «Народний фронт» Миколу Мартиненка.

Сам Микола Мартиненко відкидає звинувачення Національного антикорупційного бюро України, називаючи їх політично мотивованими. Він зазначив, що ще у 2015 році добровільно відмовився від депутатського мандата, щоб «НАБУ перевірило фейкові звинувачення на його адресу».