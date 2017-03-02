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02 Березень 2017, Київ 21:54
Фотогалереї

У Києві відкрили унікальний Музей новин

Другого березня в «Мистецькому Арсеналі» розпочав роботу перший в Україні Музей новин, присвячений 20-річчю ТСН. У 10 виставкових залах представлена експозиція про виробництво і вплив новин, вражаючі історії журналістів, а також найбільш значущі артефакти незалежної України, зони віртуальної реальності та інтерактиви.

Серед унікальних експонатів – тріумфальні статуетки з «Євробачення» Джамали і Руслани; чемпіонський прапор за версією WBC Віталія Кличка; легендарний прапор, якого політик В'ячеслав Чорновіл разом зі своїми соратниками заносив до Верховної Ради 24 серпня 1991 року; чернетка Акту проголошення Незалежності України з особистого архіву дисидента Левка Лук'яненка; «Кобзар», який літав у космос із Леонідом Каденюком; олімпійська медаль Лілії Подкопаєвої тощо.

«Музей новин – це проект, який порушує одне з найбільш насущних «проклятих питань» сучасності: як орієнтуватися у світі, переповненому інформацією? Хто продукує усі ці терабайти новин, як і на що це впливає, яка його темна сторона, а яка світла?» – наголосив директор «Мистецького Арсеналу» Олеся Островська
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Зал &laquo;Хаос&raquo;. У світі цілодобово мовлять 21 274 телевізійні станції, всі телетрансляції видають в ефір 85 000 годин матеріалу на день. Як доказ цього, кілька десятків екранів у залі &laquo;Хаос&raquo; транслюють новини з усього світу
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Зал «Хаос». У світі цілодобово мовлять 21 274 телевізійні станції, всі телетрансляції видають в ефір 85 000 годин матеріалу на день. Як доказ цього, кілька десятків екранів у залі «Хаос» транслюють новини з усього світу

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Серед експонатів - легендарний прапор, який Чорновіл разом зі своїми соратниками заносив до Верховної Ради 24 серпня 1991 року
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Серед експонатів - легендарний прапор, який Чорновіл разом зі своїми соратниками заносив до Верховної Ради 24 серпня 1991 року

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7 обстріляних вказівників із назвами населених пунктів Донецької області: Туман, Карлівка, Опитне, та навіть таблички з донецього аеропорту
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7 обстріляних вказівників із назвами населених пунктів Донецької області: Туман, Карлівка, Опитне, та навіть таблички з донецього аеропорту

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Зал&nbsp;&laquo;Гордість&raquo;&nbsp;
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Зал «Гордість» 

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