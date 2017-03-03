Музей новин: Леонід Кучма – головний ньюзмейкер країни

Музей новин – це можливість зазирнути за лаштунки телебачення, випробувати новітні технології та згадати найважливіші події в історії України. Ідею реалізували телеканал «1+1» спільно з «Мистецьким арсеналом». Присвятили відкриття музею 20-річчю інформаційної програми ТСН. Експозиція побудована так, що інформацію можна отримати не лише переглядаючи експонати, а також у формі гри та за допомогою сучасних технологій.
В «Мистецькому арсеналі», де проходить виставка, розповідають, що експозиція покликана показати, як змінювались новини і технології, а з іншого боку – відображає найбільш важливі та вражаючі події, які змінювали Україну та її суспільство.
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«Нам здається, що це дуже цікава історія для тих, хто хоче стати телевізійником або журналістом в майбутньому, як для підлітків, дітей, так і для дорослої аудиторії. Одним з важливих суспільних питань, яке ми хотіли донести, це як зрозуміти і відрізнити фальшиву новину від справжньої. Ми спробували додати цей компонент, щоб заохотити подумати про це», – пояснює директор «Мистецького арсеналу» Олеся Островська-Люта.
100 головних новин країни
Заради виставки вперше своє постійне місце перебування змінив легендарний прапор, який був внесений до Верховної Ради під час проголошення незалежності України. Там він і залишався досі постійно. В Музеї новин його охороняють військові президентського полку.
Із надзвичайних артефактів тут можна побачити нагороди з «Євробачення» Руслани і Джамали, чемпіонський пояс Віталія Кличка, елемент двигуна літака «Мрія», примірник «Кобзаря», який побував в космосі, і навіть останні півкубометра газу, придбаного в Росії (перебуває в приватній колекції).
Всі ці знакові речі символізують 100 найважливіших новин за період незалежності України. Більшість з них – про політику. Формували рейтинг понад 30 експертів, серед яких історики, політологи, журналісти, громадські діячі тощо. Головним ньюсмейкером рейтингу виявився Леонід Кучма – кожна шоста новина має стосунок до нього. Слідом йдуть: Віктор Ющенко, Юлія Тимошенко, Віктор Янукович, Петро Порошенко, Леонід Кравчук. Сьоме місце серед ньюсмейкерів належить єдиній неполітичній персоні – Георгію Гонгадзе.
Технологічні «іграшки» музею
Особливе місце відведене періодам революцій та військовому конфлікту в країні.
Телеведуча Алла Мазур зізнається, що через події останніх років не можливо приховувати емоцій навіть в ефірі.
«Дуже часто в мене, як і в інших наших земляків просто виникає стан, коли хочеться сидіти в куточку і тихо плакати. Але є ефір. І від мене чекають, що я зберу себе до купи і доступно та об’єктивно розкажу про те, що відбувалося. Це для мене стимул взяти себе в руки, хоча іноді не завжди вдається впоратися з емоціями і я не впевнена, що це варто абсолютно робити до кінця», – зазначає в коментарі Радіо Свобода Алла Мазур.
Побачити телеведучу в музеї можна в будь-який день і час, адже серед експонатів – її голограма в повний зріст. Розробники кажуть, що аналогів подібній конструкції в Україні немає.
«Ця голограма у повний зріст, яку можна використовувати кілька разів, базується на наших власних розробках. Вона складається зі скла розміром 2 на 3 метри та вагою 280 кілограмів», – зазначає Андрій Качуро, технічний директор Музею новин.
Технічних «іграшок» для відвідувачів – на будь-який смак: можна спробувати себе у ролі ведучих новин, прогнозу погоди або «приміряти одяг» у віртуальній примірочній телеекрану.
Зануритись у віртуальну реальність можна і за допомогою спеціальних окулярів. Серед екскурсій для розуму – відвідування засідання Верховної Ради, зони АТО, Чорнобильської зони відчуження, телевізійної студії.
Експозиція включає 10 виставкових залів, і аби детально продивитись все, спробувати в дії інтерактивні експонати необхідно як мінімум кілька годин.
Остання зала покликана вселяти надію та позитивні відчуття. Називається вона «Гордість» і занурює відвідувача у спогади про найкращі моменти в історії України.
Музей новин працюватиме до 26 березня і планує приймати групи школярів та студентів.
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