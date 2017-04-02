У київському Ботанічному саду імені Фоміна розцвіли магнолії. Поки що квіти з’явилися лише на трьох деревах, цвітіння решти магнолій очікується у другій половині квітня.



Відвідувачі саду насолоджуються ароматом, роблять «селфі» на тлі кущів, а художники малюють пейзажі з квітучими деревами прямо з натури.

Але, на жаль, не всі відвідувачі турботливо ставляться до квітів. Час від часу на землі біля магнолій з’являються обірвані пелюстки квітів.