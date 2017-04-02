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03 Квітень 2017, Київ 00:19
Фотогалереї

У Києві розцвіли магнолії (фотогалерея)

У київському Ботанічному саду імені Фоміна розцвіли магнолії. Поки що квіти з’явилися лише на трьох деревах, цвітіння решти магнолій очікується у другій половині квітня.

Відвідувачі саду насолоджуються ароматом, роблять «селфі» на тлі кущів, а художники малюють пейзажі з квітучими деревами прямо з натури.
Але, на жаль, не всі відвідувачі турботливо ставляться до квітів. Час від часу на землі біля магнолій з’являються обірвані пелюстки квітів.
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