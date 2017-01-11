Майже 9,5 мільйонів гривень сплатило ДУС за ювілейні медалі «70 років перемоги над нацизмом» у 2016 році

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