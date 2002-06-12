Цінність: Пам’ятка архітектури, 1897 рік

Історик, екскурсовод Національного музею історії України, молодший науковий співробітник відділу «Музей Української революції 1917–1921 років»

Софія Грабовецька:

«У народі цей будинок називають Замком барона, хоча насправді це не так, це плутанина. Будинок пов’язують із бароном Штейнгелем, який насправді володів сусідньою будівлею, за номером 3. Уявіть, на цьому місці, де перший будинок, у XlX столітті планували звести Володимирський собор. Однак у 1892 році ділянку перекупив польський шляхтич Підгорський. Він вирішив вразити містян. Замовив проект будинку, схожого на французькі романтичні замки, архітектору Добачевському, який колись був пов’язаний із будівництвом Панамського каналу. Зрештою кожен поверх будинку мав окрему квартиру на 10-12 кімнат, такий собі luxury-style – квартири для заможних. Після смерті Підгорського майно успадкували його рідні. З того часу почалися перепродажі. Останнім власником перед розпадом Російської імперії був відомий киянин і «цукрозаводчик» Лев Бродський. Він був власником млина Бродських, залишки якого є на Поштовій площі. Потім тут відкрився один із перших кінотеатрів Києва «Унікат». Є також версії, що тут бував письменник Ярослав Гашек і філософ Томаш Масарик. Тому президент Чехії колись пропонував зробити в будинку посольство. Для українців ця будівля також важлива тим, що тут раніше розміщалася редакція газети «Наша думка».

Власник: ОСББ «Замок», Інна Лойфенфельд, Олександр Лойфенфельд

Бізнесмен-мільйонер, а у минулому – депутат Київради Олександр Лойфенфельд, почав скуповувати квартири у цьому будинку ще у 1990-х роках. У 1998 році сім’я Лойфенфельдів створила ОСББ «Замок». Нині ним керує донька бізнесмена Інна. Згідно з даними київського БТІ, у 2008 році Інні Лойфенфельд подарували підвали та нежитлові приміщення першого поверху будинку. У 2014 році в суді київська прокуратура намагалася довести, що продаж 167 «квадратів» відбувся незаконно. Але Верховний суд України не витребував будинок у комунальну власність. Судді створили прецедент, адже вирішили: через те, що будинок-пам’ятку своєчасно не перенесли з радянських реєстрів у сучасні, він нібито пам’яткою і не є. Це рішення обурило мера Віталія Кличка, він публічно заявив, що не поділяє його.

Плани власника: провести ремонт

Протягом 2004–2009 років власники укладали охоронні договори на свій «замок» – тобто зобов’язання реставрувати та доглядати за будинком. Натомість згодом намагалися його продати. За різними даними, сума сягала від 8 до 12 мільйонів доларів. Проте зараз Олександр Лойфенфельд це заперечує. «Коли була криза 2008 року, в мене були серйозні проблеми і я звернувся до фірми Colliers International, аби вони спробували. Вони намагалися, але в них нічого не вийшло, і більше я ні до кого не звертався, з 2009 року ми припинили думки про продаж цього будинку», – каже він у коментарі «Схемам».

Після 2014 року кілька приміщень все ж відремонтували, там відкрилася фотостудія. Проте наразі постійні мешканці будинку – охоронці. Олександр Лойфенфельд каже, що реконструює будинок пізніше: «Думаю, що коли в нас скінчиться криза в країні, коли в нас можна буде нормально існувати, заробляти гроші, я цю будівлю реконструюю так, що вона стане ще красивішою». Лойфенфельд зазначає, що ніколи не планував зносити будинок. Мовляв, це чутки, які розповсюджують ті, хто хоче відібрати його в нього. Він заперечує, що будинок у поганому стані: «У нас будинок перебуває в нормальному стані. За царя будували так, що він 200 років буде стояти. Поки простояв тільки 100».

Позиція влади: треба зберегти

Управління охорони культурної спадщини включило будинок до переліку об’єктів, які пребувають у незадовільному технічному стані. «Ці квартири почали відселятися давно, тому що багаті люди почали скуповувати їхні квартири. Таким чином будинок був відселений, створене ОСББ «Замок», але він зараз перебуває у незадовільному технічному стані, особливо інженерні комунікації», – каже начальник дирекції експлуатації житлового фонду КП «Київжитлоспецексплуатація» Євген Кравченко.

Водночас представники міської влади гарантують збереження будинку. «Це знаковий об’єкт, і знести його на Ярославовому валу... Цього не станеться. Якщо я не помиляюся, ведуться з 2001 року такі розмови. Але він досі стоїть і він не доводиться до руйнування», – зазначає керівник апарату КМДА Володимир Бондаренко. Проте викупити цей будинок у власника міська влада не планує – нема коштів.