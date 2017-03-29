Дзержинський райсуд Харкова скасував результати бліц-конкурсу на пам’ятник на площі Свободи, який організував міський виконком. Відповідне рішення 29 березня оголосив суддя Ігор Семиряд, задовольнивши позов низки харківський громадських організацій. Представник мерії Людмила Гайдаренко заявила Радіо Свобода, що має намір подавати апеляцію. Судовий процес тривав у Харкові півтора місяці. Людей обурила процедура проведення конкурсу та безпосередньо переможець – колона зі скульптурою янгола з хрестом. У свою чергу, в мерії наполягали, що процедура конкурсу проходила відкрито, а роботи розглянуло кваліфіковане журі. Міська влада планує встановити пам’ятний знак на місці пам’ятника Леніну, який знесли восени 2014 року, на центральній площі міста.