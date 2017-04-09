У Запоріжжі на Алеї слави в рамках фестивалю «Запоріжжя – місто з яйцями» відбувся флешмоб, присвячений подіям «Яєчної неділі» (Вербної неділі 13 квітня 2014 року) у місті. Учасники акції за допомогою парасольок зібрали символічне яйце, аби нагадати городянам, яку роль воно зіграло у захисті міста від «російської весни». 13 квітня 2014 року активісти місцевого Майдану на Алеї слави упродовж кількох годин закидували учасників проросійського мітингу яйцями і борошном, після чого масові виступи прихильників «русского мира» в Запоріжжі припинились. Події того дня у місті отримали назву «Яєчна неділя».