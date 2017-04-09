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09 Квітень 2017, Київ 17:17
Відео

Запоріжцям флешмобом нагадали, як захищалися від «русского мира» (відео)

Запоріжцям флешмобом нагадали, як захищалися від «русского мира» (відео)
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У Запоріжжі на Алеї слави в рамках фестивалю «Запоріжжя – місто з яйцями» відбувся флешмоб, присвячений подіям «Яєчної неділі» (Вербної неділі 13 квітня 2014 року) у місті. Учасники акції за допомогою парасольок зібрали символічне яйце, аби нагадати городянам, яку роль воно зіграло у захисті міста від «російської весни». 13 квітня 2014 року активісти місцевого Майдану на Алеї слави упродовж кількох годин закидували учасників проросійського мітингу яйцями і борошном, після чого масові виступи прихильників «русского мира» в Запоріжжі припинились. Події того дня у місті отримали назву «Яєчна неділя».

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