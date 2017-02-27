Дезінформація у ЗМІ: Росія – топ імпортер зброї з України

Цими днями російські і українські засоби масової інформації повідомляли про те, що Росія – нібито найбільший імпортер зброї з України. Про це начебто свідчать дані Стокгольмського міжнародного інституту дослідження проблем світу (SIPRI). Однак, як пише портал StopFake.org, статус угод між Росією і Україною невідомий після заборони України експортувати зброю до Росії в 2014 році. Дезінформацією такі новини також назвали у «Укроборонпромі» та ПАТ «Мотор Січ», а також у державній службі експортного контролю України.

Новини підкріпили зображеннями із таблицею даних Стокгольмського міжнародного інституту дослідження проблем миру (SIPRI). Згідно з ними, Росія досі є основним імпортером зброї з України, незважаючи на заборону з боку України ведення такої торгівлі з Російською Федерацією. Як пише портал StopFake.org, що бореться з неправдивою інформацією про події в Україні, у звіті SIPRI також вказується, що статус цих угод невідомий після заборони України експортувати зброю до Росії в 2014 році. І тому, дані в таблиці, яку поширили ЗМІ, не відповідають дійсності.

Висновок про те, що Росія наростила імпорт української зброї в 2016 році, журналісти зробили із таблиці з бази даних SIPRI. Нібито в 2015 році Україна отримала 98 мільйонів доларів, а в 2016 році – 169 мільйонів за експорт зброї в Росію. Наприклад, «24 канал» повідомив, що «основою експорту української продукції військового призначення стали 218 двигунів для легких штурмових літаків Як-130».

Крім таблиці, на яку посилались журналісти, на сайті SIPRI є й інші бази даних, що дають більше інформації. Наприклад, можна оцінити ведення торгівлі зброєю між окремими країнами.

«Вибравши за посиланням Україну і Росію, завантажується таблиця, в якій по всіх угодах є примітки: «Двигуни були доставлені російському виробнику до того, як Україна припинила експорт в Росію в 2014-му; «більшу кількість фрегатів було замовлено, але скасовано через заборони з боку України на експорт», а також: «статус виробництва залишається невизначеним після заборони Україною військового експорту в Росію». Після 2014 року між країнами не було підписано жодного нового договору», – йдеться в матеріалі.

Новину про те, що Росія купує зброю в Україні, опублікували українські ЗМІ: «24 канал», «112 канал», «Кореспондент», УНІАН, «РБК – Україна», Zahid.net, «Главком», «Вести», «Фокус», «Главред», Strana.ua, «РИА-Новости Украина» і багато інших, а також російські: LIFE.ru, Ukraina.ru, «Русская весна» й інші.

Інформацію про те, що Україна постачає Росії зброю, спростували в «Укробронпромі» – державному концерні, що виробляє і поставляє зброю на зовнішній ринок. «Ми не ведемо торгівлю з країною-агресором, як це передбачено розпорядженням Кабміну від 2014 року. Концерн контролює, щоб жодна гайка не потрапила до ворога. Не виключено, що інші оборонні заводи, які не входять до складу «Укроборонпрому», продовжують співпрацювати з Росією в обхід законодавства України. Однак наші підприємства суворо дотримуються нормативних актів держави», – повідомили у прес-службі концерну.

Державна служба експортного контролю України також опублікувала спростування таких «новин», повідомивши, що «українським підприємствам не було видано жодного дозволу на експорт зазначених товарів російським користувачам». Також у службі заявили, що повну інформацію з міжнародних передач військових товарів за 2016 рік Україна узагальнить та надасть усередині 2017 року, після чого звіт SIPRI буде виправлено.

У прес-службі ПАТ «Мотор Січ», яке журналісти звинуватили в поставках двигунів для російської військової техніки, повідомили, що з 2014 року не було поставлено жодного такого двигуна в Росії.