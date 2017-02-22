Російський канал «Звезда» проілюстрував нещодавній обшук у кримських татар фейковим відео

Російський канал «Звезда» видав відео затримання членів угруповання «Ісламська держава» у Москві за нещодавнє затримання і обшук у будинку кримчанина Марлена Мустафаєва в окупованому Криму в сімферопольському мікрорайоні Кам’янка. Також у новині поширили дезінформацію про сам інцидент.

У вівторок, 21 лютого, канал Міноборони Росії «Звезда» повідомив про затримання у Криму десятьох людей, яких начебто підозрюють у зв’язках із забороненою у Росії організацією «Хізб ут-Тахрір».

«За неофіційними даними, йдеться про 20 пособників бойовиків. Спецоперація пройшла в Кам’янці. За версією правоохоронців всі затримані пропагували радикальний іслам і займалися вербуванням», – повідомила ведуча російського каналу.

На тлі цих заяв продемонстрували відео, схоже на спецоперацію, де співробітники ФСБ затримують якихось чоловіків у квартирі. На деяких з цих кадрів – троє чоловіків лежать на підлозі.

Насправді, на відео, що продемонстрував канал «Звезда», – затримання членів угруповання «Ісламська держава» у Москві, що доступне в мережі ще із 15 грудня 2016 року. Це відео у грудні активно поширювали російські ЗМІ.

Як повідомив Радіо Свобода журналіст проекту Крим.Реалії Антон Наумлюк, канал «Звезда» поширив не лише фейкове відео, але й дезінформацію щодо затримання кримських татар у Криму 21 лютого.

Вранці цього дня в мікрорайоні Кам’янка в Сімферополі російські силовики провели обшук в будинку Марлена Мустафаєва. Чоловіка та ще близько 10 осіб, які прийшли його підтримати, затримали. Перед цим співробітники поліції по мегафону оголосили, що ті, хто зібралися, порушують законодавство про проведення масових заходів. Затриманих доставили в Сімферополі до Київського РВВС поліції Росії.

Частині кримських татар присудили по п’ять діб адміністративного арешту. А Мустафаєва звинувачують у порушенні статті 20.3 частина 1 КоАП Росії (пропаганда і публічна демонстрація нацистської атрибутики або символіки). Причиною став пост у соціальній мережі «ВКонтакте», зроблений в липні 2014 року із зображенням символіки організації Хізб ут-Тахрір. За словами Антона Наумлюка, жодної операції ФСБ там не проводило, а операція була здійснена силами Центру з протидії екстремізму регіонального управління МВС.

Обурення щодо дезінформації і фейкового відео також висловив на своїй сторінці у Facebook адвокат Еміль Курбедінов.​