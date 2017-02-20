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20 Лютий 2017, Київ 23:17
Політика

Фейк російських ЗМІ: Київ став головним імпортером пива та м’яса із Росії

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Сайт російського каналу Life.ru вийшов із заголовком, що «Київ став головним імпортером пива та м’яса із Росії». Однак, Life.ru (колишній LifeNews) опустив деталі матеріалу «Ведомостей», на які послався. А саме, що за словами «Ведомостей» майже 30% експорту продукції Росії припадає на територію, яку нині контролюють за підтримки Росії угруповання «ЛНР» та «ДНР».

У новині Life.ru із посиланням на «Ведомости» повідомили, що незважаючи на продовольче ембарго, яке Київ ввів щодо Москви, Україна все одно увійшла в число найбільших покупців російської горілки, кондитерських виробів, а також пива і м’яса. І що на «Незалежну» припадає близько 30% від усього російського експорту пива і м’яса. LifeNews не уточнює, до яких саме областей або регіонів України ввозять продукцію.

«В ФМС, як зазначає видання, не змогли розповісти, в які саме українські регіони відправляються м’ясо і пиво. При цьому поставки в «ЛНР» і «ДНР» можуть бути зафіксовані як експорт в Україну», – йдеться у новині.

Дійсно, у понеділок на сайті видання «Ведомості» вийшов матеріал, де написано, що м’ясо і субпродукти в 2013-2014 роках Україна в Росії практично не закуповувала. Але в 2016 році туди начебто переправлено 47893 тонн цієї продукції.

«Це найкраща динаміка серед всіх країн-імпортерів, і завдяки їй тепер на Україну, за даними ФМС, приходиться майже 30% від усього російського експорту пива і м’яса. Україна залишилася найбільшим покупцем російського пива і вперше стала найбільшим покупцем російського м’яса, відтіснивши на друге місце Казахстан», – йдеться у матеріалі.

Однак далі у статті уточнюють, що одержувачами практично всієї експортованої за останні два роки в Україну, наприклад яловичини і свинини, значаться компанії з Луганської та Донецької областей, про що свідчить детальна митна статистика, з якою вдалося ознайомитися «Відомостям». Окрім того, поставки в Луганськ і Донецьк можуть бути зафіксовані як експорт в Україну, а Держслужба статистики ці дані не фіксує, так пояснив «Відомостям» різницю співробітник української служби. Так, наприклад, на російському м’ясі працює м’ясопереробний комбінат в Макіївці (Донецька область) і Луганський м’ясопереробний комбінат, розповіли «Відомостям» їхні співробітники.

Згідно ж із даними Держслужби статистики України, в січні-листопаді 2016 року імпорт м’яса з Росії зменшився більш ніж у 40 разів – до 15,4 тисячі американських доларів. Динаміка імпорту пива аналогічна.

Раніше, торговий представник України Наталія Микольська повідомляла, що за офіційними даними Держстату, за шість місяців 2016 року імпорт пива з солоду з Російської Федерації до України взагалі не відбувався.

Так LifeNews й інші російські ЗМІ промовчали про те, що м’ясо і пиво із Росії в основному ввозять на території тимчасово непідконтрольні українській владі.

Слід додати, що російське пиво входить у перелік товарів, заборонених до ввезення на митну територію України. Відповідний список був затверджений постановою уряду Арсенія Яценюка №1147 в грудні 2015 року, а у січні 2016 року він був розширений. Згідно з документом, під торгове ембарго потрапляють продукти харчування – м’ясо, риба, ікра, сир, дитяче харчування, кондитерські вироби, побутова хімія, напої, у тому числі алкогольні. Зокрема, з Росії заборонено ввозити в Україну солодове пиво в пляшках ПЕТ-тарі об’ємом до 10 літрів.

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