Фейк російських ЗМІ: Київ став головним імпортером пива та м’яса із Росії

Сайт російського каналу Life.ru вийшов із заголовком, що «Київ став головним імпортером пива та м’яса із Росії». Однак, Life.ru (колишній LifeNews) опустив деталі матеріалу «Ведомостей», на які послався. А саме, що за словами «Ведомостей» майже 30% експорту продукції Росії припадає на територію, яку нині контролюють за підтримки Росії угруповання «ЛНР» та «ДНР».

У новині Life.ru із посиланням на «Ведомости» повідомили, що незважаючи на продовольче ембарго, яке Київ ввів щодо Москви, Україна все одно увійшла в число найбільших покупців російської горілки, кондитерських виробів, а також пива і м’яса. І що на «Незалежну» припадає близько 30% від усього російського експорту пива і м’яса. LifeNews не уточнює, до яких саме областей або регіонів України ввозять продукцію.

«В ФМС, як зазначає видання, не змогли розповісти, в які саме українські регіони відправляються м’ясо і пиво. При цьому поставки в «ЛНР» і «ДНР» можуть бути зафіксовані як експорт в Україну», – йдеться у новині.

Дійсно, у понеділок на сайті видання «Ведомості» вийшов матеріал, де написано, що м’ясо і субпродукти в 2013-2014 роках Україна в Росії практично не закуповувала. Але в 2016 році туди начебто переправлено 47893 тонн цієї продукції.

«Це найкраща динаміка серед всіх країн-імпортерів, і завдяки їй тепер на Україну, за даними ФМС, приходиться майже 30% від усього російського експорту пива і м’яса. Україна залишилася найбільшим покупцем російського пива і вперше стала найбільшим покупцем російського м’яса, відтіснивши на друге місце Казахстан», – йдеться у матеріалі.

Однак далі у статті уточнюють, що одержувачами практично всієї експортованої за останні два роки в Україну, наприклад яловичини і свинини, значаться компанії з Луганської та Донецької областей, про що свідчить детальна митна статистика, з якою вдалося ознайомитися «Відомостям». Окрім того, поставки в Луганськ і Донецьк можуть бути зафіксовані як експорт в Україну, а Держслужба статистики ці дані не фіксує, так пояснив «Відомостям» різницю співробітник української служби. Так, наприклад, на російському м’ясі працює м’ясопереробний комбінат в Макіївці (Донецька область) і Луганський м’ясопереробний комбінат, розповіли «Відомостям» їхні співробітники.

Згідно ж із даними Держслужби статистики України, в січні-листопаді 2016 року імпорт м’яса з Росії зменшився більш ніж у 40 разів – до 15,4 тисячі американських доларів. Динаміка імпорту пива аналогічна.

Раніше, торговий представник України Наталія Микольська повідомляла, що за офіційними даними Держстату, за шість місяців 2016 року імпорт пива з солоду з Російської Федерації до України взагалі не відбувався.

Так LifeNews й інші російські ЗМІ промовчали про те, що м’ясо і пиво із Росії в основному ввозять на території тимчасово непідконтрольні українській владі.

Слід додати, що російське пиво входить у перелік товарів, заборонених до ввезення на митну територію України. Відповідний список був затверджений постановою уряду Арсенія Яценюка №1147 в грудні 2015 року, а у січні 2016 року він був розширений. Згідно з документом, під торгове ембарго потрапляють продукти харчування – м’ясо, риба, ікра, сир, дитяче харчування, кондитерські вироби, побутова хімія, напої, у тому числі алкогольні. Зокрема, з Росії заборонено ввозити в Україну солодове пиво в пляшках ПЕТ-тарі об’ємом до 10 літрів.