У Брістольському університеті спростували заяви ЗМІ Росії про візит його співробітників до Криму

Цими днями російська влада у Криму та російські засоби масової інформації поширювали повідомлення про те, що британські вчені Брістольського університету зацікавлені в археологічних розкопках на території Криму, присвячених Кримській війні, і про їхній намір відвідати окупований півострів. Однак у прес-службі університету повідомили, що особи, про яких ідеться у ЗМІ Росії, не є співробітниками вишу.

Російське агентство видання «РИА Новости» повідомляло, що британські вчені, зацікавлені в археологічних розкопках на території Криму, присвячених Кримській війні, прибули на півострів. Одна з цілей візиту – налагодження співпраці в археологічному туризмі. У новині назвали імена: Патрік Мерсер – начебто історик Брістольського університету – та Ніл Фолкнер.

«Ніл Фолкнер заявив, що Брістольський університет готовий стати академічним партнером проекту», – пише «РИА Новости».

«Очікується, що проект розгорнеться на всьому півострові, включаючи Балаклаву, де йшли бої в період Кримської війни, і він буде включати археологічні розкопки і створення молодіжних археологічних таборів для британських і російських студентів-істориків», – пише про це «Севастопольская газета», що працює під контролем Москви.

Але британські вчені, які, за такими твердженнями, навесні 2018 року планують розкопки в анексованому Росією Криму, не є співробітниками Брістольського університету – про це розповіли у прес-службі британського університету, пише проект Радіо Свобода Крим.Реалії.

«Вони не професори Брістольського університету. Один із них – Ніл Фолкнер – викладав у нашому університеті протягом декількох років. Але зараз він не є співробітником нашого університету. Хто його супутники, ми не знаємо», – відзначили у прес-службі.

Як пише інформаційний портал «Харківської правозахисної групи», Патрік Мерсер, який начебто обіцяє спільний проект із Брістольським університетом, «фактично визнає український півострів, анексований Росією у 2014 році, як «російський». А Ніл Фолкнер, археолог за фахом, був науковим співробітником у Брістолі тільки до 2011 року і тепер не має жодної посади в університеті взагалі.

«Фолкнер наразі є редактором видання Military History Monthly, для якого Мерсер час від часу пише статті. Окрім підтвердження цієї інформації, представник журналу ще не прокоментував їхній візит. За інформацією з відкритих джерел, Фолкнер – марксист і колишній член троцькістської Соціалістичної робітничої партії (у Великій Британії), і останнім часом став активним прихильником лідера Лейбористської партії Джеремі Корбіна, чиє ставлення до вторгнення Росії у Крим і відсутність турботи про порушення прав людини з початку анексії спантеличує», – пише член Харківської правозахисної групи Галя Койнаш.

У МЗС України відзначають, що поїздки зарубіжних делегацій до Криму не мають статусу офіційних. Українське зовнішньополітичне відомство раніше опублікувало звернення, в якому застерегло іноземних громадян і осіб без громадянства від незаконних поїздок до Криму. Напередодні Україна також закликала країни-партнери направити до Криму моніторингову місію ЮНЕСКО, щоб перевірити стан збереження культурної спадщини українського півострова російською окупаційною владою.