Як російські ЗМІ подали цитату Джемілєва про «Ісламську державу» і «Рошен»

У понеділок російські ЗМІ та сайти повідомили, що президент України Петро Порошенко «налагодив постачання цукерок» угрупованню «Ісламська держава». При цьому послались на коментар Мустафи Джемілєва з приводу ефективності продуктових блокад. Однак він не казав про «налагодження постачання» продукції «Рошен» до угруповання «Ісламська держава», як про це написали російські ЗМІ.

Так, наприклад сайт «Политнивагатор» випустив новину із заголовком: «Порошенко налагодив постачання цукерок в «ІД» (угруповання «Ісламська держава»). У новині послались на коментар Мустафи Джемілєва, уповноважений президента у справах кримськотатарського народу, народний депутат, який начебто заявив, що продукцію кондитерської корпорації «Рошен», купують навіть члени забороненої в Росії організації «ІД». Далі наводять його цитату: «Блокади ефективні, але все одно багато везуть в обхід. Нам кажуть, що там в магазинах повно української продукції. В основному через Керченський міст об'їжджають. Так, правда, дорожче виходить, але все одно. «Рошену» ось, наприклад, там, кажуть, повно. Ми цікавилися, як «Рошен» туди потрапляє. І звинуватити «Рошен» теж не можна, тому що вони продають усім: і узбекам, і киргизам, навіть у «ІД», виявляється, є «Рошен».

Лідер кримськотатарського народу дійсно дав інтерв’ю виданню «Апостроф». Однак він не казав про «налагодження постачання» продукції «Рошен» до угруповання «Ісламська держава», як про це написали у заголовках російські ЗМІ. Лише заявив, що у «ІД» є «Рошен». Ось повна цитата його відповіді на запитання про «ефективність блокад»:

«Блокади ефективні, але все одно багато везуть в обхід. Нам кажуть, що там у магазинах повно української продукції. В основному через Керченський міст об'їжджають. Так, правда, дорожче виходить, але все одно. «Рошену» ось, наприклад, там, кажуть, повно. Ми цікавилися, як «Рошен» туди потрапляє. І звинуватити «Рошен» теж не можна, тому що вони продають усім: і узбекам, і киргизам, навіть у «ІД», виявляється, є «Рошен». Вони один в одного купують. А що стосується «блекаутів», нас дуже часто критикують, що, мовляв, ось такими діями ми людей не повернемо. Але я вам так скажу, краще сидіти зі світлом у в'язниці, ніж на волі без світла. Це я з власного досвіду знаю».

Як бачимо, сайт «Политнавигатор» опустив речення із цитати «вони один в одного купують».

Новину також поширили: сайт російського каналу «Звезда», News Front та інші.

Раніше російські ЗМІ повідомляли що Україна начебто забезпечує бойовиків угруповання «Ісламська держава» в Іраку, що виявилося фейком.