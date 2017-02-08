ЄС забороняє хрестити дітей? – Огляд дезінформації

Заборона хрестити дітей у ЄС, танки, що їдуть лякати Росію, обстріл спостерігачів ОБСЄ з боку української армії і інші – такими стали основні тренди тижня у ЗМІ, що поширюють дезінформацію. Про це повідомляють експерти робочої групи зі стратегічних комунікацій Європейської служби зовнішніх зв’язків.

Експерти EU East StratCom Task Force пишуть про дві вже відомі раніше теми, засновані на дезінформації, з якими їм довелось зустрітись минулого тижня.

«Моральний занепад»

Із програм російського державного телебачення експерти дізнались, що жити в бельгійському Брюсселі небезпечно і тисячі – так, буквально тисячі – жінок щодня зазнають сексуальних насильств просто на вулицях. Більш того, інститути ЄС критикують​ за те, що вони складаються не тільки з обраних осіб.

«Ми ретельно намагалися знайти систему, в якій усі чиновники обиралися б на свої посади, але не змогли. Дійсно, європейська бюрократія, як і будь-яка інша, складається з чиновників, яких призначають на посади. Але якщо висловлена критика стосується політиків, ми вважаємо за необхідне нагадати, що депутати Європейського парламенту обираються 500-мільйонним населенням країн-членів ЄС і що Європейська рада складається з голів урядів країн-членів ЄС, кожен із яких був обраний у власній країні», – пишуть​ у огляді.

Із російських медіа, пишуть експерти, вони також дізнались, що наявні інститути ЄС насправді не відіграють жодної ролі і що скоро все буде контролюватися​ Берліном. У медіа також повторили вже раніше спростовану​ дезінформацію про тисячі танків, що їдуть у Європу, щоб залякати Росію; що триває «моральний занепад» Європи; що на цьому тижні оголошено про «заборону на хрещення».

«У людей складається враження, що Європа – це дуже похмуре місце. Але, на щастя, жодне з цих звинувачень не ґрунтується на фактах. Нещодавно ми запитували людей на вулицях Брюсселя, як вони себе почувають. Ось що вони говорили​», – мовиться у матеріалі.

Знову Україна

Експерти зазаначають, що у прокремлівських коментарях минулого тижня знову багато разів згадано Україну. ЗСУ України звинувачували в обстрілі першого заступника голови місії спостерігачів ОБСЄ.

(Жуналісти Радіо Свобода також повідомляли про фейки про обстріл спостерігачів ОСБЄ з боку ЗСУ минулого тижня у рубриці «Деза»)

Також в огляді пишуть про вже повторювані раніше новини «про заборону російської мови» і про те, що начебто саме це і стало «законною підставою» для анексії Криму та початку війни на сході України. Ще одне твердження лунало у російських ЗМІ: начебто без контролю з боку Росії в Україні почнеться засилля нацизму і фашизму.

«Ці звинувачення не засновані на фактах. Насправді становище з правами людини в Україні до появи там непроханих російських військ було краще, ніж зараз. Російське державне телебачення повторило звичайну дезінформацію про державний переворот в Україні в 2014 році. Щоб ще раз нагадати, що було насправді, ми наводимо заяву ОБСЄ про те, що вибори були проведені демократичним шляхом», – зазначають в огляді.

ЄС забороняє хрестити дітей?

Про заборону обряду хрещення в ЄС повідомило одне ЗМІ Болгарії. Начебто суд ЄС (невідомо, який саме) постановив, що після березня 2017 року європейцям заборонено хрестити новонароджених.

«Ця вигадана постанова суду нібито заснована на статті 16 якоїсь європейської конвенції. Ми не можемо бути до кінця впевненими, але, здається, це звинувачення на адресу Європейського суду з прав людини. Хоча стаття 16 чинної конвенції про права людини стосується «обмежень на політичну діяльність іноземців». Ми звичайно, не можемо знати, про що йдеться у статті 16 вигаданої конвенції. Однак ми точно знаємо, що інформаційні вкидання про заборону хрещення вже як мінімум двічі розповсюджували у європейських ЗМІ: у 2014 і 2016 році», – пишуть в огляді. Також додають, що європейці зможуть хрестити немовлят і після березня цього року, якщо забажають. Адже це право закріплено у статті 9 європейської Конвенції про права людини.

Щотижня «Огляд дезінформації» пропонує свіжі новинні і інші публікації, які демонструють, як прокремлівська дезінформація знаходить свій шлях в міжнародних засобах масової інформації, а також новини та аналітичні матеріали на цю тему.