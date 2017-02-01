ЗМІ Росії двічі поширювали фейк про нібито обстріл українськими бійцями спостерігачів на Донбасі

Російські ЗМІ, а також медіа-ресурси, що підконтрольні угрупованню «ДНР», принаймні двічі повідомляли про начебто обстріл російських офіцерів-представників Спільного центру з контролю і координації режиму припинення вогню на Донбасі (СЦКК). При чому у другий раз це начебто сталось у присутності першого заступника голови місії ОСБЄ Олександра Гуґа. Жодне із цих повідомлень не підтвердилось.

У вівторок 31 січня на сайті російського каналу «Звезда» із посиланням на «Донецкое агентство новостей» повідомляли: «Під обстріл потрапила група спостерігачів російських офіцерів у Спільному центрі з контролю і координації режиму припинення вогню на Донбасі (СЦКК). У повідомленні наголошують, що вогонь по групі офіцерів, які фіксували руйнування в Київському районі Донецька, відкрили українські військові».

Цю ж новину 31 січня поширили й інші російські видання.

Однак, пізніше, у цей же день самі члени угруповання «ДНР» цю інформацію спростували. Про це написало російське видання «РИА Новости».

А вже 1 лютого з’явились повідомлення про начебто обстріл російських офіцерів-представників СЦКК, а з ними і першого заступника голови Спеціальної моніторингової місії (СММ) ОБСЄ Олександра Гуґа в районі Ясинуватої.

«Сьогодні вранці в районі Ясинуватої представники Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ разом з першим заступником голови місії Олександром Гуґом, а також російські військові Спільного центру з контролю і координації режиму припинення вогню на Донбасі зазнали артилерійського обстрілу з боку українських військ в Авдіївці», – йдеться в повідомленні на сайті «Русская весна».

В ОБСЄ спростували інформацію про обстріл спостерігачів на Донбасі. «Гуґ і інші спостерігачі СММ не потрапляли сьогодні під обстріл», – повідомляє місія у твітері.

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Останнім часом на Донбасі загострилася ситуація, зокрема, від 29 січня тривають запеклі бої неподалік Авдіївки. Місто залишається частково без електрики, у деяких оселях відсутні також вода і опалення, є проблеми з мобільним зв’язком. Сторони конфлікту звинуватили одна одну у спричиненні цих боїв, а також заявляють про жертви серед мирного населення внаслідок обстрілів. Також повідомляють про складну гуманітарну ситуацію і в окупованій Ясинуватій, що навпроти Авдіївки по той бік лінії фронту.