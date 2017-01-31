Три тисячі фейкових танків

Як мережа сайтів, присвячених теоріям змови, розповсюдила фейкову новину про посилення військового контингенту США в Європі? І як пізніше цей фейк потрапив у російські ЗМІ? Такий аналіз представив старший науковий співробітник з інформаційної безпеки в Лабораторії цифрової криміналістики Атлантичної ради (@DFRLab) – Бен Німмо.

Четвертого січня на маловідомому новинному сайті, що працює із Донецька, опублікували статтю. В ній стверджувалось, що США направляють у Європу 3600 танків для «підготовки НАТО до війни із Росією». Бен Німмо зазначає, що, як і в інших фейкових матеріалах, в цій історії була доля правди: США дійсно зібрались посилити свої бронетанкові сили в Європі. Однак, у статті тисячі інших машин (в тому числі сотні «Хаммві» і трейлерів) перетворились у танки, і тим самим танкові сили США в Європі збільшились у 20 разів. Новина набрала значного поширення у мережі. За 2-3 дні її передрукував десяток сайтів у США, Канаді і Європі. Нею поділились приблизно 40 тисяч разів. Статтю перекладали англійською, на неї, як на достовірне джерело посилалось російське державне агентство «РИА Новости» і матеріал поширювали російськомовні сайти.

Факти

Шостого січня Третя бронетанкова бригадна бойова група 4-ї піхотної дивізії США, що базується в Форте Карсон, штат Колорадо, висадилася в німецькому Бремерхафені і приступила до дев’ятимісячної служби в рамках американської операції Atlantic Resolve. Із Бремерхафена американські військові попрямували по залізних і автомобільних дорогах у Польщу. У лютому вони мають прибути в місця дислокації в країнах Балтії, Румунії та Болгарії. Згідно з офіційним повідомленням, командування американських військ в Європі, парк техніки 3-й БББГ входять 446 гусеничних машини, 907 колісних машини і 650 трейлерів (всього – 2003 машини різних типів). Парк важкої бронетехніки бригади складається з 87 танків М1А1 «Абрамс», 18 самохідних артилерійських установок «Паладин» і 144 бойових машин піхоти «Бредлі». Ці цифри широко цитували західні ЗМІ, в тому числі BBC, The Independent, Frankfurter Allgemeine Zeitung, Spiegel і NDR.

В рамках згаданої стратегії Atlantic Resolve, що передбачає швидку доставку підкріплень до Європи, на збереження на колишню військову базу в Ейгельсховен (Нідерланди) надійшло приблизно 1600 одиниць техніки, в тому числі танки, САУ та інші бойові і допоміжні машини. Як пишуть у матеріалі, сумарно парк техніки, пов’язаної з операцією Atlantic Resolve, складає близько 3600 машин. Із них достовірно відомо про 87 основних бойових танки (ОБТ), поставлених в Європу в складі 3 БББГ. Достовірних даних про кількість ОБТ на збереженні в Ейгельсховені немає, проте відомо, що техніки на збереженні «досить для однієї бригади». До складу стандартної американської бронетанкової бригадної бойової групи входить близько 90 танків. Таким чином, всього в рамках операції Atlantic Resolve поставлено близько 180 танків, половина з яких знаходяться на збереженні, підсумовують у матеріалі.

Фейкова новина

Четвертого січня агентство Donbass News International (DNI), що базується в окупованому Донецьку і з вересня 2016 року є так званим «державним ЗМІ» угруповання «ДНР», опублікувало статтю під сенсаційним заголовком «Масоване розгортання НАТО: США послали проти Росії 3600 танків».

Бен Німмо пише, що цим агентством DNI керує Янус Путконен, фін, якого ЗМІ Фінляндії YLE називало «солдатом інформаційної війни», а також перший іноземець, який отримав так званий «паспорт» від угруповання«ДНР».

Автор також аналізує сенсаційне твердження в першому абзаці статті. «Підготовка НАТО до війни проти Росії, так звана операція Atlantic Resolve, йде повним ходом. У найближчі дні з Німеччини в Східну Європу буде відправлено 2000 американських танків, а ще 1600 танків будуть розміщені на збереженні в Нідерландах. Одночасно з цим країни НАТО направляють тисячі солдатів до кордонів Росії».

Бенн Німмо зазначає, що тут міститься очевидна фактична помилка: випадково або навмисне переплутано загальну кількість техніки із кількістю техніки одних лише танків і в результаті завищено танковий парк у 20 разів. Для довідки, згідно з сайтом globalfirepower.com, всього в американських військах 8848 танків. Тому, на думку експерта, якби новина DNI була правдою, це означало б, що США в один момент переправили до Європи 40% своїх танків.

Бен Німмо вважає це навмисною «помилкою». На його думку, автор фейкового повідомлення досить добре знав деталі розміщення американських військ, щоб далі написати в тій же статті: «У січні 26 танків, 100 інших машин та 120 контейнерів попрямують по залізниці в Литву. Німеччина направить 122-й піхотний батальйон». Однак при такому знайомстві з деталями автор нібито вважає, що вся техніка, задіяна в операції Atlantic Resolve, – танки, про що і повідомляє в заголовку і першому абзаці. Це навряд чи можна назвати ненавмисна помилкою.

Єдине пояснення, на думку експерта, полягає в тому, що новина DNI – навмисний фейк, покликаний демонізувати НАТО, США та Німеччину.

Поширення

Спочатку поширення новини в інтернеті було досить обмеженим. У день публікації її передрукували тільки чотири інших сайти. Перший, timesofnews.com, в основному присвячений подіям в Україні, а другий, trump24h.com, передруковує новини із багатьох джерел, в тому числі USA Today, Yahoo News, BBC та Washington Post.

«Ще два сайти – тематичні платформи: FriendsofSyria.wordpress.com в основному публікує новини про конфлікт в Сирії, а therussophile.org присвячений Росії і її відносинам із Заходом. Обидва сайти відкрито підтримують президента Сирії Башара Асада та президента Росії Володимира Путіна і дотримуються антизахідних, антиамериканських і антинатовських поглядів. Таким чином, розміщення фейкової новини про агресію НАТО відповідає їхній редакційній політиці, хоча і не кращим чином характеризує їхні журналістські стандарти», – йдеться у матеріалі.

П’ятого січня новина DNI набула значного поширення, коли її повністю передрукував, зареєстрований в Канаді, сайт globalresearch.ca. Однак це був не просто репост: оригінальний заголовок був доповнений звинуваченням президента США Барака Обами в «політичному божевіллі», а також було додано пояснювальний абзац.

Globalresearch.ca, або «Центр досліджень глобалізації», публікує статті, які стосуються більш широкого спектру тем, ніж матеріали Russophile і FriendsofSyria.

Як пишуть у матеріалі, багато з цих статей є теоріями змови. Зокрема, це – раніше вже неодноразово спростована заява, що Гілларі Клінтон керує «педофільською»організацією з піцерії у Вашингтоні; повідомлення про те, що під час таємних державних операцій з літаків розпорошуються отруйні гази по всій Північній Америці, Європі, Австралії та Новій Зеландії (які в статті невірно іменовані як «всі країни НАТО»); повідомлення, що в грудні 2016 року в східному Алеппо були захоплені в полон американські командири (згодом цей же сайт заявив, що сили Асада «відпустили їх, щоб позбавити НАТО сорому»).

«Сайт виступає за Путіна і проти НАТО. Тому ресурс звинувачували у фінансуванні збоку Кремля, проте ніяких доказів фінансової підтримки, крім редакційної політики сайту, наведено не було. При цьому публікація очевидного фейку цілком відповідає цій редакційній політиці», – пише Бен Німмо.

Експерт і далі дослідив поширення новини вже із додаванням у заголовок пасажу про «божевілля Обами». Це дозволило йому більш точно відстежити подальше розповсюдження. 5 січня про «3000 танків» повідомило ще шість англомовних сайтів: tapnewswire.com, thefringenews.com, блог на WordPress peoplestrusttoronto, beforeitsnews.com, alternative-news-network.net і «Центр глобального стратегічного моніторингу». Всі вони використовували варіант globalresearch із «божевіллям» в заголовку.

«Перші п’ять – псевдоновинні сайти, що спеціалізуються на теоріях змови, особливо таких, які дискредитують Захід в цілому і адміністрацію Обами зокрема. Наприклад, всі вони публікують згадані вже історії про отруйні гази (tap, thefringenews, beforeitsnews, alternative-network-news, peoplestrusttoronto)», – йдеться у матеріалі.

Шостий – «Центр глобального стратегічного моніторингу» – нагадує якийсь експертний центр. Відповідно до опису сайту, це «некомерційна і позапартійна дослідницька та аналітична організація, присвячена аналізу публікацій експертного співтовариства». Дійсно, на сайті з’являються експертні доповіді, присвячені, наприклад, Туреччині і американсько-китайським відносинам. Однак ці доповіді є роботами інших експертних центрів, часто без вказівки авторства (наприклад, згадані доповіді належать Інституту Брукінгса, хоча це ніде не згадано). На сайті також немає ні адреси, ні інших контактів, крім електронної пошти, а деякі записи в довгому списку експертів, очевидно, скопійовані з сайтів інших організацій.

Бен Німмо робить висновок, що сайт «експертного співтовариства», що передруковує фейкові новини, мабуть, сам є фейковим.

У наступні дні історію передрукували ще два маловідомих англомовних сайти. Перший з них, davidicke.com, присвячений теоріям змови і також писав про «отруйні гази з літаків», використовував варіант globalresearch із «божевіллям». Інший, американський сайт ультралівих активістів –popularresistance.org – процитував варіант DNI.

Фейкова новина також непогано розповсюдилась у соціальних мережах. Згідно сайту DNI, його повідомленням поділилися 28000 разів у Facebook. Новиною Globalresearch поділилися 11600 разів на різних платформах. Однак історія не отримала подальшого поширення в англомовних ЗМІ, де цитували цифри, зазначені армією США. Навіть кремлівський англомовний канал RT повідомив тільки про «сотні» новоприбулих американських танків.

При цьому в заголовку німецького RT з’явилися 2000 танків.

Шлях у мейнстрім

Новина все ж потрапила в мейнстрімні ЗМІ, але при цьому тільки російською мовою.

«Дев’ятого січня російське державне агентство «РИА Новости» опублікувало статтю з цифрою в 3600 танків, при цьому обережно зазначивши: «ЗМІ повідомляють про 3600 американських танків, призначених для європейського театру воєнних дій». Посилання на джерело вказувало на статтю globalresearch. Через два абзаци у статті наведена цифра в 87 танків. При цьому не вказано, що цифра в 3600 танків невірна. Замість цього автор статті, «оглядач» агентства «Россия Сегодня» (що володіє «РИА Новости» і Sputnik) Олександр Хроленко взявся аналізувати причини розгортання танків», – йдеться у матеріалі.

«Американська бригада призначена для оборони фронту, шириною не більше від 20 кілометрів. Тобто, з максимально розтягнутою побудовою в один ешелон чотири бригади прикриють близько 80 кілометрів фронту, потенційна протяжність якого в Східній Європі може досягати 1500 кілометрів (з півночі на південь). Очевидно, для оборони ЄС чотири бригади інтернаціоналістів альянсу в Східній Європі не приносять користі. Тоді на що виділені гроші? Можливо, на чергову геополітичну авантюру в ковбойському стилі. <...> Для нового витку «громадянської війни в Україні» американської танкової бригади цілком достатньо. І залишається тільки знайти привід для втручання (або «стримування» Росії)», – цитує Хроленка «РИА Новости».

Наступного дня Хроленко опублікував ще одну статтю, в якій представив огляд недавніх військових і політичних кроків США. У статті, зокрема, було сказано: «Сьомого січня США почали перекидати до Європи своє багатотисячне військове угруповання, у складі якого 3600 танків, із наявних у Пентагону 9 тисяч». Посилались цього разу не на globalresearch, а на статтю самого Хроленка, опубліковану днем раніше. Таким чином, сумнівне джерело виявилось прихованим. При цьому саме видання «РИА Новости» наводило правильну кількість американських танків 9 січня і ще раз 11 січня. Тому, на думку експерта, фактична помилка Хроленка навряд чи була випадковістю або недоліком редактора.

«Пізніше стаття Хроленка також розповсюдилась, хоча і не так широко. 11 січня її передрукував відомий пропагандистський сайт NewsFront, латвійський російськомовний сайт Telegraf і сайт томської радіостанції. На наступний день її також опублікував сайт imperianews.ru», – пише Бен Німмо.

Автор підсумовує, що аналіз поширення фейкової новини про 3600 танків США демонструє класичний приклад «відмивання дезінформації». «Спочатку фейк запустив невеличкий сепаратистський сайт в Україні з сумнівною репутацією, з якого її запозичили західні конспірологічні ресурси. «РИА Новости», у свою чергу, використовувало один із цих ресурсів як джерело, запустивши фейк у російськомовні ЗМІ, де він отримав деяке поширення. Цей випадок наочно демонструє, як навіть найочевидніші фейки можуть поширюватися по мережі, якщо вони відповідають редакційній політиці сайтів, які їх передруковують».

Оригінал публікації – за посиланням.