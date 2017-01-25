У КПІ спростували «новину» ЗМІ Росії про нібито «опалення книжками»

У середу російські ЗМІ повідомили, що у Національному технічному університету «Київський політехнічний Інститут» (НТУ «КПІ») піч опалюють бібліотечними книжками. У коментарі для Радіо Свобода начальник програм перспективного розвитку та соціального забезпечення вишу таку повідомлення спростував.

Сайт російського каналу Міноборони «Звезда» вийшов із заголовком: «Дивовижне варварство: в Київському інституті пічку топлять книгами» («Изумительное варварство: в Киевском институте печь топят книгами»).

У «новині» сказано, що на одній із баз відпочинку Національного технічного університету «Київський політехнічний інститут» невідомі особи опалювали піч книгами із бібліотеки. До новини додали пост і фото очевидця Валентина Орєховського у Facebook.

«Начебто не Третій рейх і не інквізиція, а серйозний навчальний заклад. Але варварство дивовижне!» – цитує канал «Звезда» Орєховського.

Начальник програм перспективного розвитку та соціального забезпечення НТУ «КПІ» Сергій Манзюк у коментарі для Радіо Свобода, підтвердив, що ці світлини зроблено на одній із баз відпочинку НТУ «КПІ» – «Політехнік», однак на фото – не котельня, і книжок там ніхто не палив.

«Там шафи старі стояли, це адміністративна будівля і це ніяка не котельня, нічого такого. Співробітники якось не знайшли нічого кращого ніж ці книжки покласти на підлогу, а старі шафи винести. Ми шафи міняємо, там має бути бібліотека. Ці книжки там лежали, їх сфотографували і понаписували, що їх палять. Звідти забрали старі журнали, і щось, що дійсно непридатне вже. Але це – ніяк не книжки. Вже завтра мені мають скинути світлини, де книжки будуть у нових шафах. Це спекулювання на цій темі і її вже так розкрутили… Я займаюсь цими базами відпочинку, це дійсно спекулювання на цій темі. Нічого такого там і близько не було», – розповів Сергій Манзюк.

Він також додав, що особисто не знає людину, що поширила фото із бази відпочинку.

Раніше Манзюк заперечив таку інформацію у коментарі до самого посту Валентина Орєховського.

«Хочу повідомити, що це непорозуміння. Книги знаходяться в адміністративній будівлі, а не у котельні. Книги ніхто не палить і у найближчий час вони будуть знаходитись на полицях! Тому прошу не спекулювати на цьому», – написав він.

База «Політехнік» вже другий рік працює взимку і її можуть відвідувати як співробітники вишу, так і сторонні люди.

Дезінформацію також поширили: «Русское агентство новостей», «Русская весна», «Политнавигатор» й інші.