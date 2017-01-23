У мережі поширили фейк: начебто матеріал від спільноти InformNapalm   

У четвер на сайті видання «Корреспондент» у розділі блоги користувач Bessmertniy Ivan поширив буцімто скріншот сторінки сайту волонтерського проекту – ​інформаційно-розвідувальної спільноти InformNapalm. Начебто там опублікували матеріал про «здачу Порошенком Донбасу Росії під тиском Німеччини». Спільнота InformNapalm, як вона стверджує сама, займається розвідкою, що базується на інформації із загальнодоступних, відкритих джерел. Засновник проекту Іван Бурко​ повідомив, що цей нібито скріншот є фейком.

В опублікованому блозі сказано, що, начебто, InformNapalm із хактивістами UCA отримали доступ до листа посла Німеччини в Україні Ернста Райхеля президенту України Петру Порошенку. І що, нібито у самому «листі» йдеться про виконання Мінських домовленостей. Зокрема, буцімто, Міністерство закордонних справ ФРН рекомендує Україні ухвалити законодавство про особливий статус Донецької і Луганської областей, відвести важке озброєння і активізувати переговорний процес із представниками окремих районів Донецької та Луганської областей.

Засновник проекту InformNapalm Іван Бурко повідомив, що цей нібито скрін, який використаний у блозі, є фейком.

«Проти міжнародного розвідувального співтовариства #InformNapalm і хактивістів Українського кіберальянсу #UCA з розділу блогів сайту #Korrespondent здійснене чергове фейкове вкидання, що розкручується на проросійських платформах – за допомогою графічного редактора (наприклад, фотошоп) зліпили скрін (малюнок) статті, якої ніколи не було на нашому сайті, навіть імітували на малюнку кнопки перекладів».

Про це Іван Бурко написав на своїй сторінці у Facebook.

Слід додати, що користувач Bessmertniy Ivan має лише 1 пост у блозі. Він не надав посилання на першоджерело, тобто на сайт InformNapalm. Пошук такого заголовку в Google на сайті InformNapalm також не дав результатів.

Цей начебто лист посла Німеччини в Україні передрукували «Наша Газета» та «Politiko.ua».