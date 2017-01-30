СММ ОБСЄ не підтверджує версію угруповання «ЛНР» про обстріл ЗСУ цивільного автомобіля

Російські ЗМІ і ЗМІ, підконтрольні угрупованням «ДНР» та «ЛНР», цими днями повідомляли, нібито Збройні сили України вистрілили протитанковою керованою ракетою по цивільному автомобілю, внаслідок чого авто згоріло і загинув мирний житель. Українські військові це заперечують. У СММ ОБСЄ оглянули залишки згорілого автомобіля і версію угруповання «ЛНР» не підтвердили.

Ось як про це 25 січня повідомили на каналі «Россия 24»: «У районі населеного пункту Довге сталася трагедія: з української сторони здійснили пуск протитанкової керованої ракети (ПТКР), яка влучила прямо в цивільну «Ниву», в якій їхали звичайні роботяги, звичайні мирні жителі. Водій загинув, двоє поранених. Ми побували на місці подій, подивилися, там уже працює слідча бригада».

Кореспондент додав, що «з першого погляду ясно, що скоєне цинічне умисне вбивство». Про це також повідомили і сепаратистські ЗМІ: Anna News, News Front, і інші.

У своєму звіті від 26 січня СММ ОСБЄ з цього приводу повідомила: «СММ уточнювала повідомлення про загибель цивільної особи у підконтрольному «ЛНР» селі Довге (23 кілометри на північ від Луганська), де спостерігачі бачили вщент згорілий автомобіль, всередині якого було тіло загиблого чоловіка. Вони не виявили осколкових пошкоджень і відзначили, що кузов автомобіля цілий. На дорозі довкола автомобіля не було ні значних слідів горіння, зокрема від автомобільних шин, ані битого скла».

Також у звіті зазначають, що член угруповання «ЛНР» показав спостерігачам металевий фрагмент і заплутаний мідний дріт. За його словами, це були рештки протитанкової керованої ракети, які він дістав із машини. Однак усередині автомобіля спостерігачі не бачили дротів. Вони також поспілкувались із жінкою, яка назвалась дружиною загиблого.

Команда СММ зафіксувала воронку на відстані приблизно 200 метрів на південь від згорілого автомобіля. За оцінками спостерігачів, воронка виникла щонайменше кілька днів тому від розриву снаряда з невстановленої системи озброєння, випущеного з північного напрямку. З тієї ж позиції СММ «чула 3 вибухи невизначеного походження за 1-2 кілометри на західно-північний захід».

У прес-центрі штабу української воєнної операції повідомили, що у цей день жодних обстрілів зі сторони ЗСУ у відповідь не було.

Версію угруповання «ЛНР» про нібито влучання протитанкової ракети у цивільний автомобіль Радіо Свобода коментує директор інформаційно-консалтингової компанії Defense Express Сергій Згурець. Він вважає, що у випадку влучання такого снаряду машина була б пробита:

Коли така ракета влучає в бронетранспортер, то вона навіть бронетранспортер прошиває наскрізь

«Якщо ми спираємось спочатку на висновки фахівців ОБСЄ, які сказали про те, що поблизу цієї машини не було побачено ані залишків скла, ані інших уламків, що фактично говорить про те, що ця машина або була притягнута, або просто не вибухала. Але якщо навіть ми візьмемо до уваги, що цей аргумент не є цікавим і не є важливим, то інший аргумент полягає в тому, що протитанкова керована ракета має дуже велику кінетику, і фактично, коли така ракета влучає в бронетранспортер, то вона навіть бронетранспортер прошиває наскрізь. Коли ми говоримо про легку машину, то при такому випадку протитанкова ракета пробила би цю машину наскрізь, і ніяка детонація могла навіть не відбутись. Навколо цієї машини ще треба досить детально розслідувати цю справу, тому що, за моїми оцінками, під час випробувань на полігоні протитанкова керована ракета машину пробила би наскрізь».