Паплюження Києва. ЗМІ Росії видали рейтинг небезпечних міст світу 2014 року за актуальний

У четвер російські ЗМІ повідомили, що столицю України Київ визнано найгіршим туристичним містом у світі. Однак, такий антирейтинг опублікували ще у 2014 році. Тоді це пов’язували із небезпекою під час масових заворушень і Євромайдану в Києві.

Так, наприклад сайт видання «Вести» із посиланням на видання The Sun, що в свою чергу посилається на сайт Destination Tips, пише: «Київ очолив рейтинг міст світу, куди краще не їхати відпочивати. Автори рейтингу вважають, що після подій на Майдані в 2014 році Київ став настільки небезпечним, що його не варто відвідувати», – йдеться у повідомленні. А далі «Вести» публікують зображення такого антирейтингу.

Антирейтинг за 2014 рік

Антирейтинг на сайті Destination Tips датований 5 листопада 2014 року, тобто він не є актуальним.

Там сказано, що відвідувати Київ (на той час) небезпечно у зв’язку із «нещодавніми заворушеннями, що залишили промисловий мегаполіс в руїнах», а також, начебто більше ніж 4 тисячі учасників заворушень загинули, а тисячі – отримали поранення. Йдеться про Євромайдан. Слід додати, що американське видання Vice в одному зі своїх матеріалів звернуло увагу на те, що згадане вище видання The Sun, на яке послались російські ЗМІ, «робить новини» зі статті трирічної давнини з сайту Destination Tips.

Що ж до «4000 тисяч загиблих», то, за даними Генпрокуратури, всього під час Євромайдану постраждали 2,5 тисячі людей, а загинуло із них – 104 учасники Революції гідності. Окрім цього, за даними Міністерства внутрішніх справ, із 18 лютого по 2 березня 2014 року під час виконання службових обов’язків у центрі Києва загинули також 17 силовиків.

У 2014 році Київ називали небезпечним й інші сайти і видання

У 2014 році про небезпеку подорожей до Києва писали й інші. Так, ресурс ViraTravel у 2014 році поставив Київ на третю сходинку антирейтингу після селища Оймякон у російській Якутії (Східний Сибір) та Хараре – столицю Зімбабве. І пов’язав це із тими ж заворушеннями у столиці та повідомив про втечу діючого президента України Віктора Януковича.

Ще один антирейтинг міст світу опублікувало у 2014 році видання Daily Mail Online, але місто Київ туди не увійшло.

Антирейтинги у 2016-му

У 2016 році низка сайтів також поширила списки найбільш небезпечних міст і країн світу, і тих, до яких не рекомендують подорожувати. Planet deadly, Journalist on the run, escapehere.com, Travelers Today, Worldatlas.

Місто Київ не очолює жоден із цих антирейтингів, та навіть не входить до першої десятки. Про Україну ж згадує сайт escapehere.com, і зазначає, що безпечним для подорожей є Київ та західні області України, тоді як події в анексованому Криму і на Донбасі зробили подорожі на сході України небезпечними.

«Новину» також поширили: Life.ru, «БФМ.РУ», «Вести.ру», «Украина.ру» і багато інших.