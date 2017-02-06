Фейк: Чиновниця з Маріуполя зобразила перед камерою вдячну ЗСУ мешканку Авдіївки

Російські ЗМІ масово звинуватили телеканал «Інтер» у тому, що в одному із відеозаписів начебто чиновниця із Маріуполя спеціально зіграла на камеру мешканку Авдіївки, що подякувала Збройним силам України і просила не «здавати» місто. Як виявилось, авторкою відео є журналістка телеканалу ATR, а не «Інтер». А блогер, на якого послались російські ЗМІ, не навів ніяких доказів того, що відео є постановкою. Він також повідомив, що точно не впевнений у тому, що описана ним ситуація стосується саме того відео.

ЗМІ Росії заявили, що начебто якась чиновниця із Маріуполя зіграла на відео мешканку Авдіївки – міста, неподалік якого в останні дні йдуть запеклі бої. До цієї «новини» прикріпили і відео. Російські ЗМІ при цьому послались на пост у Facebook блогера Юрія Ткачова. Чоловік написав, що кореспондентка телеканалу «Інтер» начебто шукала в Авдіївці охочих віддячити українській армії, але з цим начебто «не склалось», саме тому у ролі мешканки Авдіївки представили «спеціально навчену» чиновницю із українського Маріуполя. Таку інформацію йому начебто надав його «постійний співрозмовник в Авдіївці». Також той сказав, що в тієї журналістки «Інтера» було руде волосся.​

Із тексту допису ясно, що сам Юрій Ткачов, одесит і головний редактор одеського інтернет-видання «Таймер», відомого прихильним ставленням до донбаських сепаратистів, в Авдіївці в той час не був і цілком поклався на свого анонімного співрозмовника.

Пізніше Ткачов написав ще один пост з цього приводу, де звинуватив російські ЗМІ у неправильній подачі інформації зі свого попереднього запису: «З посиланням на мій вчорашній пост заявили, що, мовляв, жінку, що плаче, зі знаменитого відео зіграла чиновниця з Маріуполя. Все, що я зробив, це переказав вам слова людини з Авдіївки, свідченням якої я довіряю на 100%. Але ні він, ні я точно не знаємо імені журналістки, що записувала сюжет. Ні він, ні я (на момент написання посту) не бачили самого сюжету. Він каже, що в ролі вдячної ВСУ мешканки Авдіївки записували якусь маріупольську чиновницю. Про сльози і т. д. мови не було».

Він додав, що ні він, ні його співрозмовник не стверджували, що жінка у вже згаданому відео – і є та сама чиновниця: «може, вона, а може й ні».

Видання «Информационный центр» 2 лютого також послалось на пост Юрія Ткачова. У матеріалі вказали, що автором «сюжету-постановки» начебто є журналістка телеканалу «Інтер» Ірина Баглай.

«Автором гучного сюжету виявилася кореспондентка «Інтера» Ірина Баглай. У соцмережах на неї обвалились потоки критики. Журналістку звинувачували і в крайньому непрофесіоналізмі, і у зраді телеглядачів, і в порушенні професійної етики», – мовилось у матеріалі.

Кореспондентка Ірина Баглай повідомила, що Юрій Ткачов «оббрехав її безсоромно і цілеспрямовано», після чого вона навіть почала отримувати погрози у приватних повідомленнях. Також вона закликала СБУ звернути увагу на цей інцидент.

Як виявилось, авторкою згаданого відео є кореспондентка каналу ATR Ганна Домбровська, а не кореспондент телеканалу «Інтер». Про це у своєму пості на Facebook повідомила волонтер Марина Ланівська. Вона також звернула увагу на відсутність будь-яких доказів того, що на відео не мешканка міста, а хтось інший.