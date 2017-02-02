У ЗМІ Росії пошири фейк про «Бук», яким нібито ЗСУ намагалися збити безпілотник ОБСЄ

Російські ЗМІ і медіа, що підконтрольні угрупованню «ДНР», повідомили, що Збройні сили України вистрілили із ПЗРК «Бук» по великому безпілотнику Спостережної моніторингової місії ОСБЄ. У самій СММ ОБСЄ з цього приводу повідомили, що останнім часом жоден із їхніх безпілотників не зазнавав атак. У штабі АТО таку «новину» ЗМІ Росії про застосування ЗСУ «Бука» спростували і назвали повною «нісенітницею».

У середу сайт «Русская весна» видав «сенсаційну новину»: 31 січня у місті Макіївка начебто впала хвостова частина ракети від ПЗРК «Бук», яку випустили ЗСУ з околиць Авдіївки. До цього додали фото і відео воронки в землі і начебто решток зброї. У новині додають, що Збройні сили України намагались збити крупний безпілотний апарат ОБСЄ.

Таку «Новину» активно поширили російські ЗМІ: Life.ru, Russia Today, «Газета.ру», канал «Звезда», «Полинавигатор», «Журналистская правда», «Экономика сегодня» і безліч інших.

Переважна більшість цих ЗМІ Росії у заголовках публікацій зазначали, що ЗСУ обстріляли безпілотник ОБСЄ. У відповідь на запит Радіо Свобода з цього приводу, у прес-службі СММ ОСБЄ повідомили: Всупереч повідомленням деяких ЗМІ, останнім часом жоден із безпілотників СММ ОБСЄ не зазнавав атак.

«Може ще ядерні боєголовки вони там знайдуть?!» – Матюхін

Речник штабу АТО Леонід Матюхін прокоментував для Радіо Свобода твердження про використання ЗСУ ПЗРК «БУК». Він не тільки заперечив це, а ще й назвав повною нісенітницею.

«Вони роблять як новини: сіли собі і вигадують. «Буки»? Та це повний «бред». Хай перестануть курити і совість вже в них прокинеться, – каже він. – У нас навіть не про «Буки» мова йшла. Наша сторона відводила артилерію, відводила танки, а про «Буки» взагалі немає що коментувати. Може ще ядерні боєголовки вони там знайдуть?!».

Леонід Матюхін також зазначив: «Я був протягом двох тижнів увесь час на передових позиціях, в Авдіївці, в Красногорівці, в Мар’їнці, і я там навіть жодної «гаубиці Д-30» не бачив».

Останнім часом на Донбасі загострилася ситуація, зокрема, від 29 січня тривають запеклі бої неподалік Авдіївки. Місто залишається частково без електрики, у деяких оселях відсутні також вода і опалення, є проблеми з мобільним зв’язком. Сторони конфлікту звинуватили одна одну у спричиненні цих боїв, а також заявляють про жертви серед мирного населення внаслідок обстрілів. Також повідомляють про складну гуманітарну ситуацію і в окупованій Ясинуватій, що навпроти Авдіївки по той бік лінії фронту.

Ватажок угруповання «ДНР» Олександр Захарченко також не зміг підтвердити, що знайшли саме рештки ракети «БУК».

Як виглядала «новина» у російських ЗМІ: