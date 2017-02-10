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10 Лютий 2017, Київ 19:56
Політика

В ОБСЄ спростували заяву Лаврова про ескалацію на Донбасі

Заступник голови Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ Александр Гуґ

Заступник голови Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ Александр Гуґ

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Російські ЗМІ, цитуючи голову МЗС Росії Сергія Лаврова, повідомили, начебто СММ ОБСЄ звинувачує українську сторону у загостренні ситуації на Донбасі. Таке твердження спростував заступник голови місії ОБСЄ в Україні Александр Гуґ під час прес-конференції у п’ятницю.

У п’ятницю російський канал «Звезда» вийшов із заголовком: «ОБСЄ звинувачує Київ у ескалації конфлікту на Донбасі». Моніторингова місія підтвердила, що за загострення на Донбасі відповідальними є радикальні і націоналістичні сили у Києві, мовиться у «новині». Про це заявив глава МЗС Росії Сергій Лавров, повідомляє сайт каналу «Звезда» із посиланням на видання «Известия».

Голову російського МЗС процитували і інші російські видання: «РИА-Новости», «Московский комсомолец», Rbk.ru, «Взгляд» і інші.

Заступник голови місії ОБСЄ в Україні Александр Гуґ спростував слова міністра закордонних справ Росії Сергія Лаврова про те, що українська сторона винна в останній ескалації конфлікту на Донбасі – про це повідомляє агентство «Укрінформ».

«Спеціальна місія ОБСЄ не звинувачує жодну зі сторін. Ми просто встановлюємо факти на місцях, і вони доступні для кожного трьома мовами. І читачам наших звітів належить робити висновки, і це ніяк не висновки нашої місії», – заявив Гуґ на прес-конференції у п’ятницю.

Раніше російські медіа поширювали дезінформацію про «обстріл ЗСУ спостерігачів», а також про «спробу ЗСУ збити безпілотник ОБСЄ з ПЗРК «Бук».

Як виглядала новина у російських ЗМІ:

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