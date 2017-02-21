Кремлівське ТБ проти України: відверті заклики до насильства (огляд дезінформації)

У команді EU East StratCom Task Force звертають увагу на взаємозв’язок зростання насильства на Донбасі та збільшення кількості дезінформації в прокремлівських ЗМІ. На думку журналістів, минулі тижні тільки підтвердили це спостереження, а більша частина ЗМІ, моніторинг яких вони здійснюють, обрали навіть ще більш агресивну риторику на адресу України.

«Використання мови ненависті під час дебатів на російському державному телебаченні значно почастішало. Практично кожна згадка України супроводжувалась прикметником «нацистська» або іменником «переворот». Таким чином, вкотре ігнорується реальний стан справ: Революція гідності не була державним переворотом, а в парламенті України немає нацистських партій», – йдеться у свіжому огляді дезінформації. В одному ток-шоу прозвучали відверті заклики до насильницького повалення влади в Україні. Знову повторили спростований раніше міф: Україна провокує насильство на Донбасі і робить це винятково для того, щоб привернути увагу адміністрації нового президента США, або щоб запровадити воєнний стан і скасувати свободу слова.

«Інтерв'ю президента Порошенка було спотворено до абсурду: глава України нібито закликав зняти санкції з Росії. Також лунала вигадка, що українська армія готова приєднатися до проросійських «сепаратистів», – йдеться у матеріалі.

Ще більш безсоромні речі, як зауважують автори звіту, лунали в шоу Володимира Соловйова, де стверджувалося, що ЄС і Вашингтон можуть змусити Україну забезпечити мир в Україні, при цьому не згадували, що Кремль контролює рівень насильства в Донбасі.

«Деякі випади межували з абсурдом. Соловйов на підвищених тонах заявив українському гостю в студії, що його президент говорив із Дональдом Трампом не українською, а англійською мовою, показавши тим самим, що він веде себе як васал. При цьому нещодавно Володимир Путін виступав у німецькому Бундестазі і говорив німецькою», – пишуть у звіті. В ток-шоу «Время покажет» заявили, що Захід хоче бачити Україну розколотою, незважаючи на те, що ЄС і США запровадили санкції щодо Росії саме через те, що вона порушила територіальну цілісність України.

Також у «Время покажет» розповіли, чому багато хто бачить в Росії агресора. «Це не через багаторазові напади Росії на територію сусідніх країн; не через постійні кібератаки на багато країн Європи і Америки; не через постійні порушення наземних кордонів і повітряного простору; не через викрадення громадян ЄС із території країн Євросоюзу, і не через масштабну кампанію з дезінформації, спрямовану проти десятків країн. Ні, образ Росії як агресора був «просто створений Заходом».

Конспірологія двох типів

Як пишуть у звіті, кампанія з дезінформації любить теорії змови. Вони підсилюють відчуття, що уряди щось задумують проти своїх громадян, і що правду треба шукати не в ЗМІ, які викликають довіру або в офіційних заявах, а десь ще (насамперед в «альтернативних» і «незалежних» ЗМІ, що спеціалізуються в основному на передруці матеріалів із російських джерел). Автори виділяють два типи теорій змови. Перший тип: те, що сталося, не сталося. Конспірологія цього типу була застосована нещодавно в зв'язку з кібератаками на МЗС Чехії. Міністерство стверджує, що хакерська атака була організована на державному рівні і нагадувала атаку на США. Однак у прокремлівських ЗМІ стверджують, що ці атаки були просто провокацією з боку уряду, який таким чином намагався перевірити, чи вдасться їм сфальсифікувати майбутні вибори. «Тут ми бачимо використання тієї ж модель, що й у США: спроба делегітимізувати вибори ще до їхнього проведення.

Другий тип: те, чого не було, сталося. Знову була використана багаторазово спростована теорія змови, відома як «Піццагейт». Одне ЗМІ, що спеціалізується на дезінформації, навіть заявило, що нещодавнє відео Міністерства національної безпеки про торгівлю людьми містить безліч натяків і може бути черговим продуктом «елітарних педофілів».

«Повтор неодноразово спростованих теорій змови – улюблений метод прокремлівської кампанії з дезінформації з тим, щоб спробувати знайти нову аудиторію, яка не знає про попередні спростування», – йдеться в огляді. Експерти зазначають, що бачили, як складалась історія навколо твіту одного з депутатів Нідерландів. Твіт нібито підтверджує – так, на жаль, знову – що спецслужбам Нідерландів відомо, що рейс MH17 було збито Україною. Твіт був розміщений в січні, але західні ЗМІ це нібито приховують, оскільки він не вписується в їхній наратив.

«Отже, пояснюємо: Запис у твіттері був зроблений не в січні 2017-го, а в січні 2016 року. Можливо, це одна з причин, чому західні ЗМІ «приховують» це, бо, зазвичай вони реагують на новини швидше. І цей твіт був спростований ще рік тому», – йдеться в огляді.

І останнє, минулого тижня, за вже сформованою традицією, російські та інші прокремлівські ЗМІ робили вкрай грубі випади на адресу керівництва Німеччини. У таблиці ви знайдете приклади того, як Німеччину порівняли з нацистським Третім Рейхом, а міністра оборони Німеччини – з Адольфом Гітлером.

Щотижня «Огляд дезінформації» пропонує свіжі новинні та інші публікації, які демонструють, як прокремлівська дезінформація знаходить свій шлях у міжнародних засобах масової інформації, а також новини та аналітичні матеріали на цю ж тему. Повна таблиця із прикладами дезінформації за посиланням.