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15 Квітень 2017, Київ 19:20
Відео

Як кримчани готуються до «безвізу» | Крим.Реаліі ТВ (відео)

Як кримчани готуються до «безвізу» | Крим.Реаліі ТВ (відео)
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0:21:48
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Чи зможуть кримчани їздити без віз до Європи? Скільки насправді жителів Криму вже отримали українські біометричні паспорти? Та чи це щось змінить в їхніх настроях щодо України? Чи легально працюють фірми, які в Криму пропонують свої послуги з оформлення українських документів? Та чи правда що самостійно, без посередників, українські документи кримчанам оформити нереально? Скільки кримчан насправді зберегло українські паспорти та чи не бояться оформлювати нові українські документи – про це у новому випуску програми «Крим.Реалії».

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