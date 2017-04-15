Чи зможуть кримчани їздити без віз до Європи? Скільки насправді жителів Криму вже отримали українські біометричні паспорти? Та чи це щось змінить в їхніх настроях щодо України? Чи легально працюють фірми, які в Криму пропонують свої послуги з оформлення українських документів? Та чи правда що самостійно, без посередників, українські документи кримчанам оформити нереально? Скільки кримчан насправді зберегло українські паспорти та чи не бояться оформлювати нові українські документи – про це у новому випуску програми «Крим.Реалії».