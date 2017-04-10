«Що мені там робити?»: реакція жителів окупованого Донбасу на «безвіз»

Європарламент підтримав надання Україні безвізового режиму з Євросоюзом. Хоча остаточне вирішення питання про скасування віз ще не ухвалене, українці вже планують поїздки за кордон. Але для жителів непідконтрольних територій Донбасу новина про можливе відкриття кордонів не стала сенсаційною. «Донбас.Реалії» дізнавались, як жителі Донбасу ставляться до новини про можливий «безвіз» та як їм отримати біометричний паспорт.

Луганська студентка вітає з довгоочікуваним «безвізом» українців. Але не себе.

«Я в Україну не виїжджаю, на мені воно ніяк не позначиться. В Європу? Ну, в Європу, знову ж таки, потрібно потрапити через Україну. А туди я не виїжджаю! Тому – все одно», – каже луганчанка.

Запитання журналістів «Донбас.Реалії» про те, чи вплине безвізовий режим з країнами Євросоюзу на життя непідконтрольного Донбасу, не надто хвилює луганчан і донеччан. Мовляв, де вони, а де «безвіз».

«Що таке безвізовий режим для простої людини? Ті у кого є гроші – вони і зараз живуть, у них там будинки, у них там все. Для нас це нереально! І взагалі для людей з України – це нереально», – каже жителька Луганська.

Одні кажуть про те, що безвізовий режим несумісний з Донецьком і Луганськом, інші – нарікають на заробітну плату і пенсії.

«А що мені там робити? З нашою пенсією мені туди не поїхати і нічого там не заробити», – каже житель Донецька.

З Луганська до Європи – дорого і далеко

Шлях з непідконтрольного Донбасу в Європу – далекий і дорогий. Особливо важко доторкнутися до європейської мрії жителям найсхіднішого обласного центру – Луганська. До України можна дістатися через піший пункт пропуску в Станиці Луганській. Перехід з урахуванням черг і військових форс-мажорів може зайняти не одну добу.

Далі – по розбитих трасах добиратися до Харкова чи Києва. Автобус коштуватиме від 600 до 700 гривень. Або ж від найближчої залізничної станції в Рубіжному або Лисичанську – 150 гривень. Звідти ще добу поїздом, від 75 до 250 гривень за квиток.

«У мене зарплата не дозволяє з’їздити просто в Україну, на Азовське море», – каже жителька Донецька.

З Донецька поїхати до Європи легше

Донеччанам дорога в ЄС коштуватиме дешевше. І легше: приватним автобусом можна перетнути автомобільний пункт пропуску в Майорську за 400 гривень. Але скільки доведеться стояти в чергах, ніхто не знає. Далі шлях лежить до Костянтинівки – це кінцева залізнична станція на Київ і Харків. Ще від ста до трьохсот гривень.

Після того дорога в Європу – відкрита, якщо залишилися сили і гроші. І, якщо, звичайно, є біометричний закордонний паспорт.

Проблем з біометричним паспортом у переселенців немає – міграційна служба

За даними міграційної служби, щодня видають близько 10 тисяч біометричних паспортів. Цей документ – необхідна умова для безвізової подорожі в країни Євросоюзу.

На цьому етапі права жителів непідконтрольних територій і внутрішніх переселенців не обмежують. У міграційній службі запевняють: українців не розмежовують за місцем проживання.

«Закордонний паспорт така особа зможе отримати в будь-якому підрозділі, незалежно від зареєстрованого місця проживання», – запевняє голова прес-служби Державної міграційної служби Сергій Гунько.

На сайті міграційної служби можна стати в електронну чергу. Найближчі від тимчасово окупованих територій Донбасу відділення – у Харківській та Дніпропетровській області. Записатися, попри ажіотаж, вдасться вже на найближчу добу. З собою треба мати паспорт громадянина України та ідентифікаційний код. Сфотографують та знімуть відбитки пальців вже на місці. Ціна – від 550 гривень. Виготовлення – до двох тижнів.

«Є певні законодавчі механізми ідентифікації. Якщо особа є ідентифікованою, то вона на загальних підставах оформлює біометрічний закордонний паспорт», – зауважує Сергій Гунько.

Але години очікування на лінії розмежування, перевірки на блокпостах, електронні перепустки та інші нюанси подорожей з непідконтрольних територій, геть перекреслюють луганчанам і донеччанам радість від загального для всіх «безвізу». Хоча й вітають Україну з досягненням, але багато хто дивиться в протилежну від Євросоюзу сторону – на схід. Мовляв, туди ближче і дешевше.

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