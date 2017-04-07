Біометричні паспорти отримали вже 3 мільйони українців – міграційна служба

Понад три мільйони громадян України вже отримали біометричні паспорти для виїзду за кордон, заявляє голова Державної міграційної служби України Максим Соколюк.

«Ми почали видачу паспортів у січні 2015 року. За статистикою на 9:00 ранку сьогодні вже 3 млн 25 тисяч 129 громадян отримали біометричний документ для виїзду закордон», – сказав він під час «години запитань до уряду» у Верховній Раді України.

Соколюк додав, що щодня понад 10 тисяч громадян України отримують нові біометричні паспорти для виїзду за кордон.

Європарламент на засіданні 6 квітня підтримав запровадження безвізового режиму з ЄС для громадян України.

В ЄС раніше заявляли, що «безвіз» для українців може запрацювати наприкінці червня.

Угода про лібералізацію візового режиму буде поширюватися на всі країни ЄС, окрім Великобританії та Ірландії, а також діятиме в країнах шенгенського простору, що не входять в ЄС, – Норвегії, Ісландії, Ліхтенштейні та Швейцарії.

Для безвізових поїздок громадянам України будуть потрібні біометричні паспорти, які містять чіп із даними про власника, зокрема відбитки пальців.