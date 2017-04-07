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07 Квітень 2017, Київ 14:10
Новини | Політика

Біометричні паспорти отримали вже 3 мільйони українців – міграційна служба

Для безвізових поїздок громадянам України будуть потрібні біометричні паспорти, які містять чіп із даними про власника, зокрема відбитки пальців

Понад три мільйони громадян України вже отримали біометричні паспорти для виїзду за кордон, заявляє голова Державної міграційної служби України Максим Соколюк.

«Ми почали видачу паспортів у січні 2015 року. За статистикою на 9:00 ранку сьогодні вже 3 млн 25 тисяч 129 громадян отримали біометричний документ для виїзду закордон», – сказав він під час «години запитань до уряду» у Верховній Раді України.

Соколюк додав, що щодня понад 10 тисяч громадян України отримують нові біометричні паспорти для виїзду за кордон.

Європарламент на засіданні 6 квітня підтримав запровадження безвізового режиму з ЄС для громадян України.

В ЄС раніше заявляли, що «безвіз» для українців може запрацювати наприкінці червня.

Угода про лібералізацію візового режиму буде поширюватися на всі країни ЄС, окрім Великобританії та Ірландії, а також діятиме в країнах шенгенського простору, що не входять в ЄС, – Норвегії, Ісландії, Ліхтенштейні та Швейцарії.

Для безвізових поїздок громадянам України будуть потрібні біометричні паспорти, які містять чіп із даними про власника, зокрема відбитки пальців.

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