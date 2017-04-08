«Безвіз» для України: що отримають жителі окупованого Криму

Європейський парламент 6 квітня проголосував за скасування візового режиму для України. За проголосував 521 парламентарій. Як скоро безвізовий режим з країнами Шенгенської зони набуде чинності? Як кримчанам отримати український біометричний паспорт і їздити в Європу без віз? Що безвізовий режим означає для України?

Про це говорять експерт громадської організації «Європа без кордонів» Катерина Кульчицька та політолог, керівний партнер Української антикризової групи Тарас Загородній.

‒ З нами на зв'язку експерт громадської організації «Європа без кордонів» Катерина Кульчицька. Катерино, чи можливо, що за рішення про безвізовий режим для України не проголосують на наступному етапі?

Кульчицька: Уже відбувся тріалог, коли засідає Єврокомісія з Радою ЄС і Європарламентом. Представники трьох організацій в тріалогу ухвалюють конкретне політичне рішення. Рішення ухвалене. Відбулася важлива формальна процедура.

Звичайно, наступні голосування ‒ це перш за все технічні моменти, оскільки вже є загальне політичне рішення головних інституцій ЄС. З іншого боку, я б не стала називати «технічним» настільки важливий орган, як Рада ЄС ‒ він завжди має дещо іншу точку зору, ніж європарламентарі. Адже депутатів Європарламенту безпосередньо обирають громадяни країн-членів ЄС, а Рада Євросоюзу складається з міністрів цих країн. Але, думаю, «безвіз» можна назвати остаточним рішенням.

‒ У які країни ЄС українці зможуть їздити без віз?

Кульчицька: Йдеться про 26 країн ЄС без Ірландії і Великобританії ‒ туди і раніше треба було оформляти національну візу. Плюс чотири країни, які мають угоду з Євросоюзом і входять до шенгенської зони: Норвегія, Ісландія, Ліхтенштейн і Швейцарія. Разом 30 країн. Зокрема, це і країни ЄС, які не входять до Шенгенської зони ‒ наприклад, Румунія та Болгарія.

Йдеться про 26 країн ЄС без Ірландії і Великобританії ‒ туди і раніше треба було оформляти національну візу. Плюс, це чотири країни, які мають угоду з Євросоюзом і входять до шенгенської зони: Норвегія, Ісландія, Ліхтенштейн і Швейцарія. Разом ‒ 30 країн

​‒ Що тепер потрібно громадянам України, щоб без візи відвідувати ці країни?

Кульчицька: Оформлення та наявність біометричного паспорта, що містить чіп і біометричну інформацію. Їх почали видавати від січня 2015 року. За нашою інформацією, вже майже 3 мільйони українців отримали ці паспорти. Тривалий час видавали і такі, і такі паспорти ‒ причому українці спочатку оформляли більше звичайних паспортів, мабуть, не вірячи в безвізовий режим. Зараз усі закордонні паспорти видаються вже з біометрикою.

‒ Припустімо, вже є звичайний паспорт із шенгенською візою. Його потрібно міняти на біометричний?

Кульчицька: Можна використовувати шенгенську візу до її закінчення. Якщо є візова історія, рекомендується оформити інший закордонний паспорт. Можна оформити біометричний паспорт, але залишити собі старий, щоб показувати його в потрібній ситуації. Це варіант для тих, хто хоче перестрахуватися, хоча особливої потреби в цьому немає.

‒ Чи потрібно тягнути з собою всі довідки, потрібні при отриманні візи?

Кульчицька: Є низка документів, які потрібно мати на кордоні ‒ хоч з візою, хоч без. Це зворотний квиток, якщо людина летить літаком або їде автобусом. Інформація про місце, де людина буде проживати ‒ бронь готелю, апартаментів, написане хоч від руки запрошення від друзів або родичів. Це доводить мету поїздки і плани людини на перебування на території. Тому що за «безвізом» не можна виїхати на рік. Він буде діяти на період до 90 днів упродовж 180. Тобто можна, наприклад, поїхати на два місяці до родичів, але так, щоб до 90-го дня повернутися назад. І не можна побути три місяці, повернутися на два дні ‒ і назад.

За «безвізом» не можна виїхати на рік. Він буде діяти на період до 90 днів упродовж 180

​‒ З нами на зв'язку керівний партнер Української антикризової групи Тарас Загородній. Тарасе, хто голосував проти «безвізу» для України і чому?

Загородній: Є симпатики і союзники Росії, є представники радикальних партій. Радує, що їх небагато. Є євроскептики, які із занепокоєнням ставляться до України через війну.

​‒ Чи будуть робитися спроби не дати проголосувати питання безвізового режиму далі?

Загородній: Вже пішла бюрократична процедура, навряд чи є ризики.

‒ Чому отримання «безвізу» настільки важливе для України?

Загородній: Я скептик. Я хотів би бачити від Європи збільшення квот на нашу продукцію на ринки ЄС, створення робочих місць. Усі, хто хотів отримати «шенген», давно його отримали і спокійно їздили. І що таке 90 днів перебування в ЄС? Якщо говорити про робочу силу, Польща і Словаччина і так викачують з нас усе, що можна.

І що таке 90 днів перебування в ЄС? Якщо говорити про робочу силу, Польща і Словаччина і так викачують із нас усе, що можна

​‒ Чи позначиться отримання Україною «безвізу» на настроях жителів окупованих територій?

Загородній: Не думаю. Просто люди згадають, що у них є український паспорт ‒ і будуть їздити з ним за кордон. Не кинуться ж усі відразу любити Україну, пропаганда ж працює.

‒ Катерино, що Ви про це думаєте?

Кульчицька: Люди будуть використовувати можливості, які дає Європа і Україна. Так, вони пригадають українські паспорти ‒ я говорю про проросійськи налаштованих громадян. Варіант ‒ поїхати до Києва, почекати оформлення паспорта і відчувати себе вільним. Це дає і почуття привілею, порівняно з громадянами Росії.

Я б радила кримчанам їхати в країни ЄС через територію України

​‒ Який порядок отримання паспортів для кримчан?

Кульчицька: Такий же, як для всіх українців. Заява-анкета, що заповнюється на місці, паспорт громадянина України, бажано ідентифікаційний код. Платіжні документи ‒ оплата вартості паспорта, 557 гривень. Ці документи треба подати в будь-яке відділення міграційної служби на території України ‒ або в центр надання адмінпослуг.

‒ Чи зможе кримчанин в'їхати в країни ЄС з території Росії з українським біометричним паспортом без візи?

Кульчицька: Треба розуміти, яким чином людина потрапила на територію Росії. Проблема може бути при перетині кордону з Україною. Припустімо, людина поїхала через Керч, через невизнаний Україною пункт. Потім їде до Москви, кудись летить ‒ і повертається в Україну. Українські прикордонники, побачивши московську позначку, не зрозуміють, як людина туди потрапила. І я б радила їхати в країни ЄС через територію України.

Прес-аташе Представництва Європейського союзу в Україні Давід Стулік заявляє, що жителі окупованого Криму зможуть поїхати в ЄС без віз лише з біометричним паспортом громадянина України.

«ЄС в рамках невизнання незаконної анексії Криму не визнає також і паспорти, які були видані в Криму після анексії, тобто з цими паспортами не можна в’їхати на територію ЄС. Можна тільки з паспортом України або з тими паспортами Росії, які були видані консульствами Росії на території Криму раніше», – сказав Стулік 7 квітня в Києві.

Він зауважив, що ЄС в рамках візової політики буде робити все для того, щоб підтримувати територіальну цілісність і зв’язок жителів анексованого Криму з материковою Україною.

(Над текстовою версією матеріалу працювала Галина Танай)

Оригінал ‒ на сайті проекту Радіо Свобода «Крим.Реалії»