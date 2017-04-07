Стулік: кримчани зможуть поїхати в ЄС без віз лише з біометричним паспортом України

Прес-аташе Представництва Європейського союзу в Україні Давід Стулік заявляє, що жителі окупованого Криму зможуть поїхати в ЄС без віз лише з біометричним паспортом громадянина України.

«ЄС в рамках невизнання незаконної анексії Криму не визнає також і паспорти, які були видані в Криму після анексії, тобто з цими паспортами не можна в’їхати на територію ЄС. Можна тільки з паспортом України або з тими паспортами Росії, які були видані консульствами Росії на території Криму раніше», – сказав Стулік 7 квітня в Києві.

Він зауважив, що ЄС в рамках візової політики буде робити все для того, щоб підтримувати територіальну цілісність і зв’язок жителів анексованого Криму з материковою Україною.

Європарламент на засіданні 6 квітня підтримав запровадження безвізового режиму з ЄС для громадян України.

В ЄС раніше заявляли, що «безвіз» для українців може запрацювати наприкінці червня.

Угода про лібералізацію візового режиму буде поширюватися на всі країни ЄС, окрім Великобританії та Ірландії, а також діятиме в країнах шенгенського простору, що не входять в ЄС, – Норвегії, Ісландії, Ліхтенштейні та Швейцарії.

Після того, як рішення набуде чинності, українці – власники біометричних паспортів матимуть змогу подорожувати до ЄС без віз на 90 днів у будь-який 180-денний період із туристичною або службово-діловою метою, з метою відвідання родичів чи друзів. Водночас українські громадяни не матимуть права на працевлаштування у Євросоюзі.