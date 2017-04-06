Тепер працюємо над «безвізом» із Канадою – депутати про рішення Європарламенту

6 квітня Європейський парламент більшістю голосів підтримав запровадження безвізового режиму з Україною. Озвучена спікером Андрієм Парубієм новина про це «розворушила» монотонне засідання парламенту. Депутати піднялись із місць, почали аплодувати та вдягати одне одному прапорці України та Євросоюзу. А також наввипередки писали пости у Фейсбук: частина про те, що це – перемога для держави, частина – що це нічого не змінить для українців. Згодом у кулуарах депутати ділились думками про те, яку вагу має рішення Європарламенту.

«Із вашого дозволу зроблю паузу: щойно Європарламент схвалив безвізовий режим між Україною та країнами Європейського союзу. 144 вимоги були до українського парламенту. 144 реформи, які змінили Україну, які наблизили нас до європейських стандартів життя», – оголосив спікер Андрій Парубій у четвер під час засідання парламенту.​

Деякі депутати прийшли на засідання вже підготовленими: принесли символічні стрічки у вигляді прапорців України та Євросоюзу. Охочі встигли зробили урочисті фотографії та написати пости щодо «безвізу» у Фейсбуці.

Під час Революції гідності «не вірилось, що Європа справді почує» Україну, сказала активістка Мар’яна Олексин, яка принесла до Верховної Ради один із перших прапорів, що був на Євромайдані.

«Ми виходили з вимогою до Януковича, який сказав, що ні, Європи не буде. Ми сказали, що ми маленькі, але все зможемо. Кров хлопців не марна, ми захищаємо Європу на східних кордонах. Україна – це Європа, і це фантастично. Ми можемо сваритися, але ми – українці, і ми всі це захищаємо», – сказала Олексин.

Ми не повинні знижувати темпи реформ – Бурбак

«У комплекті» з безвізовим режимом Україна отримала цілу низку реформ, до яких її підштовхували європейські партнери, говорить лідер фракції «Народного фронту» Максим Бурбак.

«Створено дуже багато нових структур по боротьбі з корупцією (це буде найважливіше завдання від партнерів), диверсифікували газове і електропостачання, не купуємо кілька років поспіль жодного кубометру газу. Ми створили нові органи, наприклад, Національна поліція. Також дерегуляція. І ми не повинні знижувати темпи цих реформ», – сказав Бурбак у кулуарах Ради.

Саме необхідність оформлювати візи заважала багатьом українцям гнучко планувати свої подорожі – незабаром ця проблема зникне, говорить депутат від «Блоку Петра Порошенка» Володимир Ар’єв. А на аргументі «там усе дорого» не варто акцентувати, каже він.

«Зараз дуже багато хто може відкрити для себе Європу і не таку «дорогу», як всі лякають, що з українськими доходами нічого їздити в Європу. Я вам скажу, тому що там часто буваю, деякі речі набагато дешевші, ніж в Україні», – говорить Ар’єв.

Водночас «безвіз» може й багато чому навчити українців, зокрема, організованості та порядку, говорить Ар’єв.

«Можна буде подивитися, як живуть громади. Тому що люди, які володіють там багатоквартирними будинками, об’єднуються у громади і самі відповідають за житло, територію . І не чекаю, що райадміністрація чи ЖЕК щось зроблять. А якщо обслуговуюча структура не працює – її просто міняють. До речі, в Україні всі умови для цього є», – додає Ар’єв.

Працюємо над «безвізом» із Канадою – Гопко

До України не було упереджених чи штучно «роздутих» вимог, адже затребувані Євросоюзом 144 пункти – досить стандартний набір для решти країн, говорить голова парламентського комітету у закордонних справах Ганна Гопко.

«Які у мене відчуття особисто? Ви знаєте, коли останні три роки працюєш по 16 годин на добу, то настільки довго чекаєш «безвізу», що встигаєш переключитись на інші напрямки. «Безвіз» якось відійшов: ти знав, що політична воля на рівні впливових країн-членів уже була сформована, але важливо тримати руку на пульсі. Тому що ми бачимо різні спроби російського впливу через лобістів», – сказала Гопко у кулуарах.

Зараз комітет у закордонних справах не зупиняється на питанні «безвізу». А працює над економічною дипломатією (відкриття ринків Азії, Африки, Латинської Америки), забезпеченням миру на сході України, продовженням санкцій. Також відбуваються переговори щодо безвізового режиму з канадськими партнерами, які також формують свій перелік вимог, говорить Гопко.

У нас Росія забрала Крим, а ми у Росії забрали Єгипет і Туреччину – Чорновол

Та не всі парламентарі сповнені ентузіазму через наближення безвізового режиму. Депутат від «Народного фронту» Тетяна Чорновол говорить, що майже ніколи не їздить до Європи, тому що це дорого. Тож для країни загалом рішення про «безвіз» матиме значення, а от сама вона ефекту не відчує, каже Чорновол.

«У нас Росія забрала Крим, а ми у Росії забрали Єгипет і Туреччину. Це зараз надзвичайно бюджетно. Я знаю, що їздила з дітьми – і виходило 150 доларів на людину. Можна собі дозволити, як то кажуть», – сказала Чорновол у коментарі Радіо Свобода.

А один із лідерів «Опозиційного блоку» Олександр Вілкул у Фесйбуці написав, що українська влада найменше радіє «безвізу», який «не має значення для 99% українців». Адже тепер, за його словами, «доведеться шукати новий фетиш, яким відволікати українців».

Попереду ще фінальний етап для того, щоби безвізовий режим вступив у дію. 26 квітня за це має проголосувати Комітет постійних представників (COREPER) і пізніше має ухвалити Рада міністрів ЄС. Ще 20 технічних днів і, орієнтовно, з 11 червня, українці зможуть їздити без віз до Євросоюзу.