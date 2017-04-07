Шестеро представників військового з’єднання C4ISR Ukraine центру Збройних сил України перемогли в змаганнях найкращих ІТ-експертів НАТО «Enterprise Architecture Hackathon-2017». Україна уперше взяла участь у цих змаганнях, українська команда була єдиною, що представляла країну-партнера НАТО, єдиною, до складу якої увійшла дівчина. Крім того, українська команда була наймолодшою із 30 команд-учасниць. Один із переможців «Хакатону», старший лейтенант Сергій Гальчинський і керівник проекту «Аеророзвідка» Натан Хазін розповіли про конкурс.