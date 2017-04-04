Цього року на обслуговування держборгу передбачено 111 мільярдів – Галасюк

Цього року на обслуговування державного боргу Україна витратить 111 мільярдів гривень. Про це в ефірі Радіо Свобода заявив народний депутат «Радикальної партії» Віктор Галасюк.

«В державному бюджеті на цей рік тільки видатки на обслуговування державного боргу, тобто це сплата відсотків, в тому числі МВФ, становить 111 мільярдів гривень на рік. Це більше, ніж на фінансування ЗСУ під час військової агресії проти нас найпотужнішої військової країни», – зазначив Галасюк.

На обслуговування державного боргу у 2016 році Україна витратила майже 96 мільярдів гривень.

За даними Міністерстві фінансів, у лютому сума державного та гарантованого державою боргу становила 1,941 трильйонів гривень або 71,76 мільярдів доларів.