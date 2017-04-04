Радіо Свобода Daily: «іміджевий» мільярд для України від МВФ

Доброго ранку!
Буде кредит
Рада директорів Міжнародного валютного фонду ухвалила позитивне рішення щодо надання Україні чергового траншу допомоги, обсягом близько 1 мільярда доларів. «Швидше за все, транш піде до резервів Національного банку, а не до бюджету, – зазначає експерт Інституту економічних досліджень і політичних консультацій Олександра Бетлій. – Але поповнення резервів – це завжди добре, зважаючи на те, що у нас цього і наступного року будуть виплати по державному зовнішньому боргу. Також йдеться і про питання іміджу. Якщо МВФ продовжує співпрацю і надає нам кошти, це означає, що ми й надалі продовжуємо реформи».
Хто після Гонтарєвої?
Все частіше лунають сигнали про те, що голова Національного банку Валерія Гонтарева готується подати у відставку. Проте, за повідомленням НБУ, вона поки залишається на посаді й обіцяє оголосити про своє рішення через місяць. Та все ж Гонтарева вже порадила президентові Петру Порошенку кілька кандидатур, які могли б очолити Нацбанк у разі її звільнення. Хто вони, читайте у матеріалі.
Вибух у метро Санкт-Петербурга
У російському Санкт-Петербурзі 3 квітня близько 15:00 у вагоні поїзда метро в центрі міста стався вибух вибухового пристрою. В результаті, за повідомленнями, 10 осіб загинули і близько 50 поранені. Вибух припав за часом на зустріч президента Росії Володимира Путіна з його білоруським колегою Олександром Лукашенком, яка проходила у Санкт-Петербурзі. Фотографії з місця подій тут.
Боєприпасний голод ЗСУ
На початку двохтисячних років в Україні було 2,5 мільйона тонн боєприпасів. Більшу частину з них повинні були утилізувати до початку 2015 року. Новобогданівка, Сватово, Балаклія та війна – так чи інакше, снаряди знищувалися. Скільки боєприпасів зникло і скільки залишилося, знають тільки військові. Водночас за роки незалежності Україна не виробила жодного снаряду. «Донбас.Реалії» розбиралися, чим сьогодні воюють на Донбасі.
«Індекс борщу»
Окупований Росією Крим і окупована частина Донбасу домовилися про розвиток економічних зв’язків. Мета – знизити ціни на продукти. Тож наші журналісти з’ясовували, чи можуть собі дозволити жителі непідконтрольних територій частини Донбасу і Криму варити борщ за існуючими цінами.
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Будьте ситі, але не так фізично, як духовно!
Ваше Радіо Свобода Daily
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