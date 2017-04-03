Чим живе Нацбанк: Гонтарева порекомендувала Порошенкові свого наступника

Все частіше лунають сигнали про те, що голова Національного банку Валерія Гонтарева готується подати у відставку. Проте, за повідомленням НБУ, вона поки залишається на посаді й обіцяє оголосити про своє рішення за місяць. Гонтарева вже порадила президентові Петру Порошенку кілька кандидатур, які могли б очолити Нацбанк у разі її звільнення. На тлі ймовірних кадрових змін НАБУ вже кілька місяців розслідує справу про зловживання Нацбанком коштами рефінансування та причетність до цього керівництва відомства.

Про те, що голова НБУ Валерія Гонтарева виконала завдання, які перед собою ставила, і написала заяву про звільнення, заявила заступник голови фракції «Блоку Петра Порошенка» Ірина Луценко. За словами депутата, нову кандидатуру на посаду голови НБУ ще не обговорюють.

«Коаліцію Гонтарева влаштовує. При всіх тих нападках, які на неї здійснюються, роботу вона свою робить, знає, твердо стоїть і не відступається. Це при політичному, моральному тиску, погрозах і тих розслідуваннях, які проводить і Генеральна прокуратура, до речі, і НАБУ», – сказала Луценко після погоджувальної ради.

Проте цю заяву Луценко у Нацбанку не підтвердили – Гонтарева та всі члени правління «працюють за планом і мають щільний графік роботи», відповіли у прес-службі.

«Як ви знаєте, НБУ традиційно за місяць повідомляє про майбутні зміни в складі правління», – йдеться у заяві НБУ.

Та і сама Валерія Гонтарева спростувала заяву із Верховної Ради і запевнила, що оголосить офіційно, якщо вирішить звільнитись.

«Який мені сенс мовчати? Оголосимо, коли я напишу заяву, офіційно скличемо прес-конференцію. Обіцяю, що скличемо всіх за місяць», – сказала вона у коментарі виданню «Обозреватель».

Гонтарева обіцяє оголосити про відставку за місяць

Проте тема майбутньої відставки останнім часом лунає від Валерії Гонтаревої часто. В інтерв’ю «Укрінформу» 1 квітня вона заявила, що «виконала свою місію» і хоче відпочити. На одній із прес-конференцій вона підтвердила, що чекатиме, допоки вирішиться питання із черговим траншем кредиту МВФ у 17,5 мільярдів доларів.

Борис Кушнірук – економіст, спеціалізується на аналітиці в галузях макроекономіки та фінансів

До своїх успіхів Гонтарева зараховує перехід України на гнучкий валютний курс, нову монетарну політику інфляційного таргетування, очищення банківської системи від неплатоспроможних банків, трансформацію й перебудування роботи Нацбанку.

«Для фінансових ринків важлива послідовність та деполітизованість, технократичність. На цій позиції має працювати справжній професіонал, банкір, технократ, не політик. Таке моє бачення, я вже запропонувала кілька кандидатур свого наступника. Але вибір, безумовно, за президентом», – сказала Гонтарєва.

Данилишин: головне – не боятися й не красти

Наступним очільником НБУ не обов’язково має бути банкір – цілком підійде професійний макроекономіст, говорить голова ради Нацбанку Богдан Данилишин.

«Щоб він знав специфіку роботи української економіки, форми і методи роботи банківської системи України і, звичайно, був чесною і порядною людиною. Головне, щоб, як колись говорилось, виконувався принцип керівництва, про який ще говорив Масарик: не боятися і не красти. Давайте не будемо обговорювати кандидатури і не будемо гадати», – сказав Данилишин в коментарі Радіо Свобода.

І додав, що хто відповідатиме цим критеріям, вирішуватиме саме президент, який подаватиме кандидатуру на розгляд Верховної Ради.

Ден Пасько – член Ради реформ при президентові, бізнесмен

За інформацією Bloomberg, кандидатами на посаду голови НБУ, яка ще залишається за Валерією Гонтаревою, називають голову правління «Райффайзен Банку Аваль» Володимира Лавренчука та старшого радника «Альфа-Банку» Романа Шпека.

Зараз потрібно консолідуватись і підтримувати керівництво НБУ, яке «успішно запроваджує свою політику», сказав Лавренчук виданню «Комментарии.UA». За даними медіа, термін його тимчасово продовженого контракту правління «Райффайзен Банку Аваль» спливає 1 квітня. А от Шпек тримається за своє робоче місце – він зазначав, що не планує змінювати свою нинішню посаду. Екс-прем’єр-міністр Арсеній Яценюк також заявляв, що не планує очолювати НБУ, зазначивши, що головою Нацбанку має стати повністю аполітична фігура.

Потрібно, щоб новий голова НБУ мав міжнародний досвід – Сульжик

Політика консервації від Національного банку та ідея літературного персонажа Барона Мюнхаузена, мовляв, Україна «сама себе витягне за бороду» і знайде власний шлях – не працює, вважає екс-член правління НБУ, екс-банкір JP Morgan, Deutsche Bank та керуючий партнер PostScriptum Capital Роман Сульжик. На його думку, після звільнення Гонтаревої відомство має очолити фахівець із міжнародним досвідом.

«Насправді, є кілька українців, які мають потужний досвід роботи за кордоном. Наприклад, Валерій Пушня, він голова усього валютного відділу Credit Suisse (швейцарська міжнародна фінансова група – ред.). Я знаю дуже багатьох, тому що 20 років працював у Нью-Йорку, Лондоні. Але Валерій найбільш високопоставлений із українців у західній банківській системі, кого я знаю зараз», – сказав Сульжик у коментарі Радіо Свобода.

Катерина Венжик – колишній головний редактор видання «Дело.UA»

За словами Сульжика, принциповий момент, у якому він не згоден із Гонтаревою – її опір валютній лібералізації та штучне обмеження українського ринку

«Я прихильник того, щоб розвиватись за рахунок відкриття України для капіталу, не закриття. Тобто, у нас економіка – 80 мільярдів доларів на рік. А світова – це десятки трильйонів доларів на рік. І закриваючи себе, ми не захищаємось, а не даємо собі можливість брати участь у світовій економіці», – каже Сульжик.

І у контексті цих обмежень ситуація в Україні настільки «затиснена», що будь-який наступний очільник НБУ, якщо він вирішить лібералізувати ринок, швидко матиме результат у вигляді притоку капіталу, говорить він.

Разом із тим Гонтарева має серйозний результат у своєму «портфелі» – очищення банківської системи, яке Сульжик порівняв із «Авгієвими стайнями». Можна сперечатись щодо того, якими методами це було зроблено, але банки, що були заточені на роботу із сірими схемами, вийшли з ринку – і це буде хорошою платформою для наступника Гонтаревої, говорить він.

НАБУ розслідує діє керівництва НБУ щодо рефінансування

І якщо розмови про те, хто міг би зайняти місце Валерії Гонтаревої, є поки суто теоретичними, щодо відомства проводять низку цілком конкретних розслідувань.

2 квітня Артем Ситник в ефірі телеканалу «1+1» заявив, що його відомство перевіряє законність витрачання коштів на рефінансування та причетність до цього процесу керівництва Нацбанку України. За його словами, розслідування триває вже кілька місяців, а збитки державі оцінюються на «мільярди гривень», сказав Ситник.

«Ми говоримо про те, що такі величезні потоки не можуть обійтися без участі керівництва Нацбанку. На причетність до цих дій буде перевірятися фактично усе керівництво (НБУ)», – сказав Ситник.

Семен Семенченко – депутат від «Самопомочі»

За його словами, паралельно проводиться робота із «витребування» матеріалів з-за кордону. Адже «велика частина коштів, які видавалися як рефінансування, перераховувалася або на офшори, або на іноземні банки», додав Ситник.

«Є таємниця досудового розслідування. І поки що навіть підозрюваних у цій справі немає, через що додаткову інформацію повідомити не можемо», – сказала Радіо Свобода речниця НАБУ Світлана Оліфіра.

Якщо від НАБУ буде заява чи звернення до ради Національного банку – її члени поставлять питання про відповідність чи невідповідність дій певної посадової особи, сказав голова ради НБУ Богдан Данилишин.

«До Ради НБУ жодних заяв із боку НАБУ до цього часу не було. Були відповідні звернення від Генеральної прокуратури України», – додав Данилишин.

Ігор Мосійчук – депутат від Радикальної партії

Не знаючи, на якому етапі розслідування НАБУ, складно його коментувати. Проте слід врахувати, що інколи порятунок фінансової системи (а саме цим НБУ займався у 2014 році) вимагає ухвалювати потрібні рішення, що можуть «формально суперечити букві закону», каже екс-член правління НБУ Роман Сульжик. Проте якщо виявиться, що мала місце змова із керівниками банків, які давали «відкати» – тоді це вже «зовсім інша історія», говорить він.

Що цьому передувало

29 березня детективи НАБУ провели обшуки у приміщенні Національного банку України, що стосувались керівництва відомства. Керівник Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Назар Холодницький заявляв, що вони були пов’язані також із діяльністю «Платинум Банку».

У лютому в НАБУ повідомляли про намір зареєструвати провадження за фактом можливих зловживань посадовими особами Національного банку України і фонду гарантування вкладів фізичних осіб, зокрема за фактом оприлюднених записів переговорів заступника голови НБУ Катерини Рожкової.