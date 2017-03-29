Усі 7 банків із російським капіталом в Україні є збитковими – Солтис

Гості передачі «Ваша Свобода»: Ярослав Солтис, заступник голови правління НБУ у 1998-2003 роках; Тимофій Мілованов, заступник голови Ради НБУ, доцент економіки у Піттсбурзькому університеті.

«Сбербанк Росії» оголосив, що продає свою дочірню компанію в Україні. Покупці – російський бізнесмен із британським паспортом Григорій Гусельников та син російського мільярдера, теж громадянин Великої Британії Саїд Гуцерієв. Гусельников, який є основним акціонером латвійського Norvik Bank, купує 45% «Сбербанку». Натомість Саїд Гуцерієв через неназвану білоруську приватну компанію мав би володіти 55% акцій. Планується, що нова фінансова установа в Україні працюватиме під брендом Norvik Bank. У НБУ говорять, що поки що не отримували офіційного повідомлення від інвесторів щодо купівлі «Сбербанку». Раніше НБУ за рішенням РНБО застосував санкції стосовно п’яти дочірніх компаній російських державних банків, які працюють в Україні, у тому числі і щодо «Сбербанку». Причина санкцій – материнські структури цих банків у Росії почали визнавати так звані «документи» угруповань «ДНР» і «ЛНР», що визнані в Україні терористичними.

Це реальний продаж. Купують реальні фізичні особи, які показують НБУ перед тим, як купити, звідки вони взяли гроші

Віталій Портников: Пане Солтис, існує точка зору, що те, що зробив «Сбербанк», насправді не продаж, а маскування його присутності в Україні під новими брендами.

​Ярослав Солтис: Це реальний продаж. Купують реальні фізичні особи, які показують НБУ перед тим, як купити, звідки вони взяли гроші. Якщо вони куплять, то це дуже добре.

Чи правильний продаж, чи неправильний продаж – залежить від того, які документи будуть показані. За законом, вони мають повідомити за 3 місяці до придбання і надати документи

​Тимофій Мілованов: Чи правильний продаж, чи неправильний продаж – залежить від того, які документи будуть показані. За законом, вони мають повідомити за 3 місяці до придбання і надати документи, які підтверджують ділову репутацію, прозорість компанії, наявність грошей. У НБУ є декілька причин, за якими вони можуть дозволити або відмовити. Це досить жорстко регулюється, але основна вимога – прозорість, потрібно буде довести, що керівництво чи вплив на управління банком буде здійснюватися саме цими особами, що ці особи мають достатньо грошей, які чисті і прозорі.

«Сбербанк», який працював в Україні, це була українська юридична особа з російським капіталом. Банк був збитковий

​Ярослав Солтис: Я думаю, що ці особи (Гусельников і Гуцерієв – ред.) не будуть керувати банком. Вони будуть власниками, але вони повинні найняти відповідний менеджмент, який буде вести ефективно роботу в цій установі. Але й «Сбербанк», який працював в Україні, це була українська юридична особа з російським капіталом. Банк був збитковий. Були два шляхи – передати його на ліквідацію і продати. Якщо купить не російська держава, а реальний бізнес з англійським корінням чи іншим... Якщо вони поїхали, живуть там, мають реально зароблені гроші, з яких сплачені податки, офіційно показують, що хочуть купити, то нічого поганого тут немає.

– Наскільки Norvik Bank буде латвійським банком, а не ширмою для російського? І питання до Гуцерієва – клан Гуцерієвих серйозно пов'язаний з російською політичною і підприємницькою елітами. Не має значення паспорт, а рівень транспарентних зв’язків.

НБУ допустив велику шкоду, коли запустив аж 7 банків з російським капіталом. Всі вони збиткові. «Сбербанк» має негативний капітал

​Ярослав Солтис: Гроші не пахнуть. «Сбербанк» – юридична особа, яка начебто сприяла бізнесу. НБУ допустив велику шкоду, коли запустив аж 7 банків з російським капіталом. Всі вони збиткові. Щоб зберегти обличчя, його продають тому, хто показує, що платить гроші. «Сбербанк» має негативний капітал. Тільки на сьогодні у нього 10 мільярдів збитків при валюті балансу там 46 мільярдів.

Тимофій Мілованов: В умовах кризи багато банків були збитковими. Є прибуткові банки, які мали більш консервативну модель. Багато українських банків в останній час були збиткові. Це нормальна ситуація, з точки зору ринку.

Вже більше року всі російські банки збиткові. Всі вони і так були банкротами

​Ярослав Солтис: НБУ закрив 85 комерційних банків. Всі – українські. Серед них були банки, які не треба було закривати. Наприклад, банк «Хрещатик». Ці банки мали капітали, обслуговувалися, достатність і платоспроможність. У той час вже більше року всі російські банки збиткові. І залишаються на плаву! Всі вони без «допомоги» нашої держави, без негативної реклами і так були банкротами. Ця начебто боротьба з банками – заборона вивозити прибуток. Як клієнту «Сбербанку» вам даю 10 мільярдів, а ви купуєте ручку і платите в Росію. Це виведення капіталу. За 15 секунд цих грошей немає. Тому будь-який банк може стати банкротом за день-два. Технологія продажу банку рятує наш Фонд гарантування від якоїсь суми, фізичні особи мають вкладів 12 мільярдів гривень...

Багато підприємств в Україні є власністю громадян Росії, у тому числі пов’язаних з енергетикою, з газом, постачанням. Це небезпечно

Багато підприємств в Україні є власністю громадян Росії, у тому числі пов’язаних з енергетикою, з газом, постачанням. Це небезпечно. «Промінвестбанк» – попереднє керівництво банку загралося, не контролювало процес, і банк продали росіянам. Банк обслуговує найкращі наші підприємства, у тому числі і військової галузі.

– Пане Мілованов, ситуація з «Сбербанк СССР», що він немов би зник і немає у нього спадкоємців, то це також не додає довіри до банківської системи.

Тимофій Мілованов: Ці борги є. Вони знаходяться поза балансом «Ощадбанку». Цю проблему потрібно буде вирішувати. Але більш широке питання – борги залишили нам, а активи залишили собі. Така поведінка Росії прослідковується за останніх 25 років. Те, що добре, ми собі забираємо. Так і з Кримом відбулося.

Ярослав Солтис: Всі гроші, які були вкладені у «Сбербанк СССР», були вкладені в економіку СРСР – Трипільська ТЕС, Чорнобильська АЕС, Тюмень, БАМ. Немає цих грошей і тих банків. Не можна сказати: вилазь з домовини і давай нам гроші.

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