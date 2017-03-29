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29 Березень 2017, Київ 20:57
Політика

Усі 7 банків із російським капіталом в Україні є збитковими – Солтис

НБУ ліквідував 85 банків, але жодного російського, хоча всі вони збиткові – Солтис
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Гості передачі «Ваша Свобода»: Ярослав Солтис, заступник голови правління НБУ у 1998-2003 роках; Тимофій Мілованов, заступник голови Ради НБУ, доцент економіки у Піттсбурзькому університеті.

Ваша Свобода | Російські державні банки в Україні: санкції та продаж
Ваша Свобода | Російські державні банки в Україні: санкції та продаж
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«Сбербанк Росії» оголосив, що продає свою дочірню компанію в Україні. Покупці – російський бізнесмен із британським паспортом Григорій Гусельников та син російського мільярдера, теж громадянин Великої Британії Саїд Гуцерієв. Гусельников, який є основним акціонером латвійського Norvik Bank, купує 45% «Сбербанку». Натомість Саїд Гуцерієв через неназвану білоруську приватну компанію мав би володіти 55% акцій. Планується, що нова фінансова установа в Україні працюватиме під брендом Norvik Bank. У НБУ говорять, що поки що не отримували офіційного повідомлення від інвесторів щодо купівлі «Сбербанку». Раніше НБУ за рішенням РНБО застосував санкції стосовно п’яти дочірніх компаній російських державних банків, які працюють в Україні, у тому числі і щодо «Сбербанку». Причина санкцій – материнські структури цих банків у Росії почали визнавати так звані «документи» угруповань «ДНР» і «ЛНР», що визнані в Україні терористичними.

Це реальний продаж. Купують реальні фізичні особи, які показують НБУ перед тим, як купити, звідки вони взяли гроші
Ярослав Солтис

Віталій Портников: Пане Солтис, існує точка зору, що те, що зробив «Сбербанк», насправді не продаж, а маскування його присутності в Україні під новими брендами.

Ярослав Солтис: Це реальний продаж. Купують реальні фізичні особи, які показують НБУ перед тим, як купити, звідки вони взяли гроші. Якщо вони куплять, то це дуже добре.

Ярослав Солтис

Ярослав Солтис

Чи правильний продаж, чи неправильний продаж – залежить від того, які документи будуть показані. За законом, вони мають повідомити за 3 місяці до придбання і надати документи
Тимофій Мілованов

Тимофій Мілованов: Чи правильний продаж, чи неправильний продаж – залежить від того, які документи будуть показані. За законом, вони мають повідомити за 3 місяці до придбання і надати документи, які підтверджують ділову репутацію, прозорість компанії, наявність грошей. У НБУ є декілька причин, за якими вони можуть дозволити або відмовити. Це досить жорстко регулюється, але основна вимога – прозорість, потрібно буде довести, що керівництво чи вплив на управління банком буде здійснюватися саме цими особами, що ці особи мають достатньо грошей, які чисті і прозорі.

«Сбербанк», який працював в Україні, це була українська юридична особа з російським капіталом. Банк був збитковий
Ярослав Солтис

Ярослав Солтис: Я думаю, що ці особи (Гусельников і Гуцерієв – ред.) не будуть керувати банком. Вони будуть власниками, але вони повинні найняти відповідний менеджмент, який буде вести ефективно роботу в цій установі. Але й «Сбербанк», який працював в Україні, це була українська юридична особа з російським капіталом. Банк був збитковий. Були два шляхи – передати його на ліквідацію і продати. Якщо купить не російська держава, а реальний бізнес з англійським корінням чи іншим... Якщо вони поїхали, живуть там, мають реально зароблені гроші, з яких сплачені податки, офіційно показують, що хочуть купити, то нічого поганого тут немає.

– Наскільки Norvik Bank буде латвійським банком, а не ширмою для російського? І питання до Гуцерієва – клан Гуцерієвих серйозно пов'язаний з російською політичною і підприємницькою елітами. Не має значення паспорт, а рівень транспарентних зв’язків.

НБУ допустив велику шкоду, коли запустив аж 7 банків з російським капіталом. Всі вони збиткові. «Сбербанк» має негативний капітал
Ярослав Солтис

Ярослав Солтис: Гроші не пахнуть. «Сбербанк» – юридична особа, яка начебто сприяла бізнесу. НБУ допустив велику шкоду, коли запустив аж 7 банків з російським капіталом. Всі вони збиткові. Щоб зберегти обличчя, його продають тому, хто показує, що платить гроші. «Сбербанк» має негативний капітал. Тільки на сьогодні у нього 10 мільярдів збитків при валюті балансу там 46 мільярдів.

Тимофій Мілованов: В умовах кризи багато банків були збитковими. Є прибуткові банки, які мали більш консервативну модель. Багато українських банків в останній час були збиткові. Це нормальна ситуація, з точки зору ринку.

Вже більше року всі російські банки збиткові. Всі вони і так були банкротами
Ярослав Солтис

Ярослав Солтис: НБУ закрив 85 комерційних банків. Всі – українські. Серед них були банки, які не треба було закривати. Наприклад, банк «Хрещатик». Ці банки мали капітали, обслуговувалися, достатність і платоспроможність. У той час вже більше року всі російські банки збиткові. І залишаються на плаву! Всі вони без «допомоги» нашої держави, без негативної реклами і так були банкротами. Ця начебто боротьба з банками – заборона вивозити прибуток. Як клієнту «Сбербанку» вам даю 10 мільярдів, а ви купуєте ручку і платите в Росію. Це виведення капіталу. За 15 секунд цих грошей немає. Тому будь-який банк може стати банкротом за день-два. Технологія продажу банку рятує наш Фонд гарантування від якоїсь суми, фізичні особи мають вкладів 12 мільярдів гривень...

Багато підприємств в Україні є власністю громадян Росії, у тому числі пов’язаних з енергетикою, з газом, постачанням. Це небезпечно
Ярослав Солтис

Багато підприємств в Україні є власністю громадян Росії, у тому числі пов’язаних з енергетикою, з газом, постачанням. Це небезпечно. «Промінвестбанк» – попереднє керівництво банку загралося, не контролювало процес, і банк продали росіянам. Банк обслуговує найкращі наші підприємства, у тому числі і військової галузі.

– Пане Мілованов, ситуація з «Сбербанк СССР», що він немов би зник і немає у нього спадкоємців, то це також не додає довіри до банківської системи.

Тимофій Мілованов: Ці борги є. Вони знаходяться поза балансом «Ощадбанку». Цю проблему потрібно буде вирішувати. Але більш широке питання – борги залишили нам, а активи залишили собі. Така поведінка Росії прослідковується за останніх 25 років. Те, що добре, ми собі забираємо. Так і з Кримом відбулося.

Ярослав Солтис: Всі гроші, які були вкладені у «Сбербанк СССР», були вкладені в економіку СРСР – Трипільська ТЕС, Чорнобильська АЕС, Тюмень, БАМ. Немає цих грошей і тих банків. Не можна сказати: вилазь з домовини і давай нам гроші.

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    Віталій Портников

    Співпрацює з Радіо Свобода з 1991 року. Народився в 1967 році в Києві. Закінчив факультет журналістики МДУ. Працював парламентським кореспондентом «Молоді України», колумністом низки українських, російських, білоруських, польських, ізраїльських, латвійських газет та інтернет-видань. Також є засновником і ведучим телевізійної дискусійної програми «Політклуб», що виходить зараз в ефірі телеканалу «Еспресо». У російській редакції Радіо Свобода веде програму «Дороги до свободи», присвячену Україні після Майдану і пострадянському простору.

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