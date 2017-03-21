(Друкується мовою оригіналу)

Мариуполь накрыла новая волна переселенцев-пенсионеров, штурмующих отделения «Ощадбанка». Чтобы попасть на прием для получения платежной карты, пенсионного удостоверения, пройти идентификацию, активировать карту, а зачастую «просто спросить», очередь начинает формироваться ранним утром. К началу рабочего дня под дверями центрального отделения банка собирается до пяти сотен человек. С боями и скандалами в отделение пробиваются те, кто не успел решить свои проблемы накануне.

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Переселенец из Донецка, пенсионер Владимир, уже вторые сутки стоит в очереди и надеется, что за сегодняшний день ему удастся решить все проблемы. Кабинет министров своим постановлением от 28 декабря 2016 года обязал переселенцев пройти идентификацию в «Ощадбанке» до 3 апреля текущего года. Граждане, не получившие электронное пенсионное удостоверение, обязаны проходить эту процедуру каждые 3 месяца со дня открытия счёта. После его открытия – раз в полгода. В отделениях банка в Луганской и Донецкой областях – огромные очереди. Мариуполь не стал исключением.

Вчера приехал. Очередь была на 500, прошло, может человек 130. Потом была перекличка, новый список написали. Думаю, сегодня все получится

«Получил СМСку, в которой сказано, что нужно активировать карточку «Ощадбанка» до 3 апреля. Вчера приехал. Ну, очередь была на 500, прошло может человек 130. Потом была перекличка, новый список написали. Думаю, сегодня все получится», – жалуется пенсионер Владимир.

А уже другой мужчина Сергей пришел за новой платежной картой. Он переселенец, проживающий в Мариуполе. Пенсионер говорит, что тоже получил уведомление, но в какое отделение нужно обращаться – не знает, поэтому обратился в центральное.

Стоим вторые сутки. Вчера 500 было. Тут две очереди. Одна, чтоб карточку получить, вторая, чтобы сфотографироваться

«У нас срок карточки кончился. Ну, как положено. А теперь пришли получить карточку, что на три года будет. Стоим вторые сутки. Вчера 500 было. Тут две очереди. Одна, чтоб карточку получить, вторая, чтобы сфотографироваться. Или что еще, не знаю», – говорит пенсионер.

Многие в очереди не владеют полной информацией о новом постановлении, сроках и отделениях, в которые можно обратиться. Позвонив на горячую линию «Ощадбанка», пенсионеры обращаются в другие отделения. Но, как выяснилось, их там не ждут и, соответственно, не обслуживают.

Спрашиваешь в банке, где можно активировать карточку? Отвечают – в любом. Люди поехали по другим банкам. Нет! Только там, где оформлял карточку

«Спрашиваешь в банке, где можно активировать карточку? Отвечают – в любом. Люди поехали по другим банкам. Нет! Только там, где оформлял карточку», – говорит Владимир.

Из 42-х отделений «Ощадбанка» в городе основная нагрузка ложится на центральное отделение. Меры, которые предпринимаются для снижения этой нагрузки, перераспределения потоков переселенцев на другие отделения прокомментировала начальника Донецкого областного управления «Ощадбанка» Светлана Якивчик.

Клиент может пройти идентификацию в любом отделении банка, не только в том, где была выдана платежная карта. На любой факт отказа мы оперативно реагируем

«На сегодняшний день в Донецкой области функционирует 182 отделения. Каждое отделение может обслуживать и обслуживает внутренне перемещенных лиц. На сегодняшний день количество окон, которые обслуживают данную категорию клиентов, увеличено только за последний месяц в два раза. Это 600 операционных окон, 600 рабочих мест. Клиент может пройти идентификацию в любом отделении банка, не только в том, где была выдана платежная карта. На любой факт отказа мы оперативно реагируем. Более того, по таким городам как Константиновка, Славянск, Мариуполь мы своими силами, своим транспортом организовали перевозку данной категории клиентов в другие отделения, где меньшие клиентопотоки», – сказала Светлана Якивчик.

Однако сами пенсионеры говорят, что ничего о транспорте не слышали, а в других отделениях их по-прежнему отказываются обслуживать.

ВЫПУСК ПОЛНОСТЬЮ:

​(Радіо Свобода опублікувало цей матеріал у рамках спецпроекту для жителів окупованої частини Донбасу)