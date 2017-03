«Ландромат»: як з Росії через Молдову вивели 20 мільярдів доларів

Маленька, стиснута між Україною та Румунією Молдова, стала частиною найбільшої в Східній Європі операції з відмивання грошей – 20 мільярдів доларів було виведено з Росії протягом 2011-2014 років. Це стало предметом розслідування журналістів з трьох десятків країн, які охрестили операцію з виведення грошей з Росії «Ландроматом» – «фінансовою пральнею» для відмивання грошей. Однією із транзитних точок для переливання виведених коштів стала Молдова та один з її комерційних банків, а молдовські суди з легкістю ухвалювали рішення, які сприяли брудній оборудці. Нині стали відомі додаткові подробиці цієї справи після оприлюднення нової доповіді.

Нова масштабна доповідь-розслідування проливає світло на те, як з Росії виводились мільярди доларів. Доповідь, що її було оприлюднено 20 березня, назвали The Global Laundromat – «Глобальна фінансова пральня».

Групі журналістів з різних країн разом з міжнародним Центром розслідування корупції та організованої злочинності (OCCRP) вдалося виявити схему відмивання грошей, вказати банки, які були транзитними пунктами для цих сумнівних фінансових потоків і також встановити кінцевих бенефиціаріїв.



Журналісти-розслідувачі вважають цю операцію найбільшою операцію з відмивання грошей у Східній Європі і що ця оборудка проводилась під прикриттям російського уряду та Федеральної служби безпеки Росії (ФСБ).

«Деякі з коштів, можливо, були перенаправлені з російського бюджету через шахрайство, підробку державних контрактів, уникнення сплати митних зборів чи податків», – йдеться у доповіді.

Остання доповідь йде в розвитку попередньої доповіді 2014 року про відмивання грошей. Загалом розслідування стосується приблизно 70 тисяч підозрілих фінансових трансакцій, до яких причетна 21 контрольована російськими особами компанія, що пересилала гроші в 96 країн світу.

Загальна сума виведених з Росії коштів становить 700 мільярдів російських рублів – це приблизно 20 мільярдів американських доларів. В одному з каналів виведення коштів задіяні громадяни Молдови. Щоб зрозуміти масштаби – сума в 20 мільярдів доларів – вона у понад удвічі перевищує річний ВВП Молдови.

У Молдові гроші йшли з Росії через «Молдіндконбанк» (Moldindconbank), з якого потім кошти переводились на закритий в 2016 році латвійський Trasta Komercbanka (через цей банк пройшло 13 мільярдів доларів за фінансовою схемою), а також на рахунки, відкриті в провідних банках світу – Danske Bank, HSBC, Deutsche Bank, UBS, Bank of China, The Royal Bank of Scotland та інших.

Як працювала схема?

Якщо коротко, то одна з частин схеми виглядала так: наприклад, дві підставні сумнівної репутації фірми підписували контракт про кредит за участю громадянина Молдови. Після того одна компанія не змогла його виплачувати, а молдовський суд постановляв, що гроші мають бути сплачені на рахунок в Moldindconbank. Ці відмиті гроші потім переводились на Захід або деінде на рахунки в банках чи офшорах. Через таку схему було відмито близько 8 мільярдів доларів.

«Це була частина схеми. Спеціально в схему вводився громадянин Молдови для того, аби забезпечити молдовську юрисдикцію. У молдовських судах це було простіше вирішити», – каже Радіо Свобода журналіст російської «Новой газеты» Роман Анін.

За даними «Новой газеты», в переводі коштів в Moldindconbank за допомогою фіктивних рішень судів брало участь майже два десятки російських банків.

Газета The Guardian візуально пояснює як працювала схема:



Реакція в Молдові

Колишній міністр фінансів Молдови Анатоль Арапу в інтерв’ю Молдовській редакції Радіо Свобода каже, що вся ця справа з «Ландроматом» завдала серйозної репутаційної шкоди країні.

«Вона, перш за все, зачепила реноме Молдови: що тут (в Молдові) ви не можете вільно торгувати, що судова система не може захистити інтереси місцевих та зарубіжних інвесторів, що ми не можемо мати прозорі банківські операції. Є й багато інших аспектів бізнес-сектору, які матимуть далекосяжний вплив. Інвестори, коли чують про такі справи, можливо, двічі подумають перед тим, як входити на молдовський ринок», – каже Арапу.

А журналіст Юріє Сандута з Асоціації репортерів-розслідувачів Молдови, каже, що в Молдові триває слідство, але проблема в браку співпраці з боку російських правоохоронців.

«Як кажуть прокурори, з якими нам вдалося переговорити, російська влада не хоче відкрито обговорювати цю тему. Влада ж в Кишиневі часто посилала до Москви багато стосів документів, але без жодної співпраці з боку своїх російських колег», – каже Сандута в інтерв’ю молдовській редакції Радіо Свобода.

За словами Сандути, в 2014 році до Молдови приїхали два агенти американського Федерального бюро розслідувань (ФБР). «Вони отримали доступ до багатьох документів, але з того, що я знаю, вони потім поїхали до Москви і після того не було жодних наслідків», – додає Сандута.

Як відмити 20 мільярдів доларів на російський манер?



Найбільше – 350 мільярдів рублів (десять мільярдів доларів) – пройшло через Російський земельний банк та банк «Західний», які належать Олександру Григор’єву. За інформацією російських ЗМІ, нині Григор’єв перебуває під вартою у справі, яка не пов’язана з відмиванням грошей через молдовські банки.

У розслідуванні також йдеться, що Григор’єв мав впливових покровителів: до ради директорів Російського земельного банку входив двоюрідний брат Володимира Путіна Ігор Путін, а партнером Григор’єва в банку «Західний» був генерал ФСБ Юрій Анісімов.

Якою взагалі могла бути роль Ігоря Путіна? «Він входив в раду директорів Російського земельного банку, через який проходили ці гроші. Я не знаю, чи був він в курсі цих операцій, але як член ради директорів він повинен був знати про те, що відбувається в цьому банку», – каже Анін.

«Жодного прогресу в розслідуванні» в Росії

В самій Росії антикорупційні активісти та журналісти-розслідувачі скаржаться, що попри те, що схема почала працювати в 2011 році, а перша доповідь-викриття з’явилась в 2014 році, слідство ні до чого наразі не призвело.

«За три роки, які минули, поки що жодного прогресу в цій справі немає. Більше того, молдовські правоохоронці та молдовські органи влади говорять про якусь протидію з боку офіційних правоохоронних органів Росії цьому розслідуванню. Я особливо великих перспектив у розслідуванні не бачу», – каже Радіо Свобода заступник директора антикорупційної Transparensy International в Росії Ілля Шуманов.

Від часу оприлюднення першої доповіді в 2014 році, Молдова, Латвія та Велика Британія розпочали кримінальне розслідування, але «спроби притягнути тих відповідальних до суду і повернути гроші були загальмовані частково через небажання російських офіційних осіб співпрацювати», – мовиться у новій доповіді.

Кореспонденти програми антикорупційних розслідувань «Схеми» (спільний проект Радіо Свобода та телеканалу UA:Перший) дослідили в 2015 році, що деякі українські громадяни були теж задіяні в «Ландроматі», адже за всіма ознаками, як довідались журналісти, українці були просто підставними особами, від імені яких відсилались десятки мільйонів доларів.