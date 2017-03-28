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28 Березень 2017, Київ 23:52
Політика

Сергій Терьохін про «Сбербанк» в Україні: «Забирати гроші треба!»

Колишній міністр економіки України, народний депутат шести попередніх скликань (з ІІ до кінця VII) Сергій Терьохін

Колишній міністр економіки України, народний депутат шести попередніх скликань (з ІІ до кінця VII) Сергій Терьохін

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Про те, що дочку російського «Сбербанку» в Україні купує консорціум, до якого входять латвійський банк («Норвік-Банк») і білоруська приватна компанія, стало відомо з інформації самої фінустанови. «Відповідний юридично зобов’язуючий договір підписаний 27 березня. Закриття угоди очікується в першому півріччі 2017 року після отримання схвалень угоди фінансовими і антимонопольними регуляторами відповідних юрисдикцій, включаючи Латвію та Україну», – йдеться в повідомленні на сайті «Сбербанку». У прес-службі Національного банку України вранці у вівторок повідомили, що ще не отримували офіційного повідомлення від потенційних інвесторів щодо купівлі ПАТ «Сбербанк» (Київ).

Від 23 березня Національний банк за рішенням Ради національної безпеки і оборони застосував санкції стосовно дочірніх компаній російських державних банків, які працюють в Україні. Причиною запровадження санкцій стало те, що материнські структури цих банків у Росії почали визнавати так звані «документи» угруповань «ДНР» і «ЛНР», які визнані в Україні терористичними.

Після цього рішення стало відомо, що найбільший у Росії комерційний банк «Сбербанк», підконтрольний державі, розглядає варіанти якнайшвидшого виходу з українського ринку.

Чого очікувати клієнтам «Сбербанку» в Україні? З таким запитанням Радіо Свобода звернулося до колишнього міністра економіки України, народного депутата шести попередніх скликань (з ІІ до кінця VII) Сергія Терьохіна.

Мені здається, що треба тікати. Цей «Норвік-Банк» був куплений одним із олігархів російських, який нібито зараз «в контрах» із Путіним перебуває

– Мені здається, що треба тікати. Цей «Норвік-Банк», щоб було зрозуміло, історично це «Вятка-банк». Він був куплений одним із олігархів російських, який нібито зараз «в контрах» із Путіним перебуває і сидить у Лондоні.

– Власника звати Саїд Гуцерієв, громадянин Великої Британії.

В Латвії досі знаходяться декілька банків, які перебувають під контролем FATF – це така організація, яка бореться з відмиванням коштів

– Точно. З іншого боку, на всяк випадок, у нас є правила внутрішні, українські правила, що необхідно дати як мінімум двох інвесторів для цього банку. І от знайшли одного білоруського інвестора. Як правило, на жаль, білоруські інвестори пов’язані з латвійськими інвесторами. А в Латвії, Ви ж знаєте, досі знаходяться декілька банків, які перебувають під контролем FATF – це така організація, яка бореться з відмиванням коштів. І от так сталося.

Що робити вкладникам? Та забирати гроші треба!

Що робити вкладникам? Та забирати гроші треба! Сьогодні я їхав до свого офісу по вулиці Володимирській і побачив, що ті всі якісь там цементні цеглинки хтось там грузив на вантажівку і кудись забрав.

Навіщо ці показові були блоки для того, щоб «Сбербанк» закрити, а потім щоб відкрити, я, чесно кажучи, не розумію

Пояснення було таке, що «Сбербанк» Росії треба відкрити, оскільки там є якісь карточки пенсіонерів, які отримують гроші з Російської Федерації. Є така спеціальна угода з Російською Федерацією: припустімо, українські пенсіонери там отримують гроші, а російські тут. Але в «Сбербанку» Росії навіть по Києву, якщо я не помиляюся, є три відділення. А по Україні є з десяток. Тому навіщо ці показові були блоки для того, щоб «Сбербанк» закрити, а потім щоб відкрити, я, чесно кажучи, не розумію.

Після акції протесту біля відділення російського «Сбербанку» в Дніпрі, 17 березня 2017 року

Після акції протесту біля відділення російського «Сбербанку» в Дніпрі, 17 березня 2017 року

– Сьогодні ще в Запоріжжі також, зокрема, блокували роботу цього банку і не тільки там. Потім з’явилася інформація, що розблоковані всі відділення банку і готуються до обслуговування клієнтів. Але коротко повернімося до Саїда Гуцерієва, про якого Ви говорили, який тепер є власником «Норвік-Банку». За інформацією, він є сином російського бізнесмена, власника «Руснєфті» Михайла Гуцерієва.

Цей власник «Руснєфті» втік із Росії років 10 тому, якщо я не помиляюся. Живе в Лондоні і там собі займається чимось

– Точно. Але цей власник «Руснєфті» втік із Росії років 10 тому, якщо я не помиляюся. Живе в Лондоні і там собі займається чимось.

– Сьогодні речник президента Росії Володимира Путіна Дмитро Пєсков прокоментував ситуацію довкола «Сбербанку» Росії в Україні і заявив, що сподівається, що українська влада «захистить інвесторів від нападок ультранаціоналістичних естремістів». Це цитата. Як прокоментуєте таку заяву?

– Ну, слухайте... Собака гавкає, караван іде. А що мені сказати, ну а як?

– Отже Ви радите вкладникам банку просто забирати свої кошти звідти і переходити до інших?

– Негайно...

– А чи це так легко зробити в даній ситуації? Як Ви гадаєте? От просто вкладник приходить і...

У «Сбербанку» Росії, доньки української є дірка в бюджеті. Вона приблизно дорівнює одному мільярду доларів. Я не розумію, хто купив цей банк, який на межі банкрутства

– Чекайте, якщо серйозно – я економіст і знаю всі підвалини, що робиться з різноманітними банками і як це буде. У «Сбербанку» Росії, доньки української є дірка в бюджеті. Вона приблизно дорівнює одному мільярду доларів. Я не розумію, хто купив цей банк, який на межі банкрутства. У нас максимум на 1 липня необхідно, щоб капітал банку будь-якого досяг, якщо я не помиляюся, 200 мільйонів доларів. А в «Сбербанку» є дірка.

Але раджу, знову таки, всім людям, які там мали якісь депозити, забрати це негайно, і перевести кудись в інші – українські банки

Його треба було б обанкротити. Забрати всі активи, віддати – у нас є такий Фонд гарантування вкладів фізичних осіб – і віддати фізособам усім. Для мене як економіста те, що нині сталося, мені здається це якась з економічної точки зору, незрозуміла подія. Але раджу, знову таки, всім людям, які там мали якісь депозити (і у нас там, якщо не помиляюся, близько 90 тисяч пенсіонерів, які переселилися з Росії в Україну, мають пенсійні картки) забрати це негайно, і перевести кудись в інші – українські банки.

– Пане Терьохін, представники цього російського банку пояснили свій крок так, що вони сподіваються, що рішення про продаж цього дочірнього банку буде сприяти розблокуванню його офісів і відновленню нормальної роботи і що це дозволить клієнтам продовжити безперешкодно користуватися послугами. Ви ж кажете забирати свої активи. Чи це не може спричинити паніку серед людей?

Цей банк не має існувати ні економічно, тому що в нього дірка велика в бюджеті, ні політично, самі розумієте чому, в нашій країні

– Може. Але знову таки: я Вам сказав, яка дірка в цьому банку? Так от, краще забрати зараз. Особливо для юридичних осіб. Я нагадую, що Фонд гарантування (вкладів фізичних осіб) України не покриває збитків юридичних осіб. Він покриває збитки лише фізичних осіб, та й то з обмеженнями. Цей банк не має існувати ні економічно, тому що в нього дірка велика в бюджеті, ні політично, самі розумієте чому, в нашій країні.

Увечері у вівторок стало відомо, що дочірній банк «Сбербанку Росії» в Україні скасував обмеження на видачу готівки з карткових рахунків і на безготівкові операції. «З 28 березня скасовуються всі раніше встановлені добові ліміти на здійснення операцій з використанням корпоративних карток», – йдеться в повідомленні прес-служби банку. Фінансова установа скасувала обмеження на операції зі зняття готівкових коштів з карткових рахунків і на будь-які безготівкові операції з карткових рахунків.

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    Людмила Ваннек

    На радіо Свобода від 1993 року, в українській редакції – від 1995 року. Закінчила Київський національний університет театру, кіно і телебачення ім. Карпенка-Карого, працювала на сцені українських та німецьких театрів та на телебаченні. Переможець міжнародного конкурсу поп-музики в Сараєво. Редактор і ведуча програм «Світ у новинах», «Міжнародний щоденник», «Виклик», «Свобода сьогодні», «Свобода за тиждень», випусків новин. Багато працює над рекламою передач.

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