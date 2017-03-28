Сергій Терьохін про «Сбербанк» в Україні: «Забирати гроші треба!»

Про те, що дочку російського «Сбербанку» в Україні купує консорціум, до якого входять латвійський банк («Норвік-Банк») і білоруська приватна компанія, стало відомо з інформації самої фінустанови. «Відповідний юридично зобов’язуючий договір підписаний 27 березня. Закриття угоди очікується в першому півріччі 2017 року після отримання схвалень угоди фінансовими і антимонопольними регуляторами відповідних юрисдикцій, включаючи Латвію та Україну», – йдеться в повідомленні на сайті «Сбербанку». У прес-службі Національного банку України вранці у вівторок повідомили, що ще не отримували офіційного повідомлення від потенційних інвесторів щодо купівлі ПАТ «Сбербанк» (Київ).

Від 23 березня Національний банк за рішенням Ради національної безпеки і оборони застосував санкції стосовно дочірніх компаній російських державних банків, які працюють в Україні. Причиною запровадження санкцій стало те, що материнські структури цих банків у Росії почали визнавати так звані «документи» угруповань «ДНР» і «ЛНР», які визнані в Україні терористичними.

Після цього рішення стало відомо, що найбільший у Росії комерційний банк «Сбербанк», підконтрольний державі, розглядає варіанти якнайшвидшого виходу з українського ринку.

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Чого очікувати клієнтам «Сбербанку» в Україні? З таким запитанням Радіо Свобода звернулося до колишнього міністра економіки України, народного депутата шести попередніх скликань (з ІІ до кінця VII) Сергія Терьохіна.

Мені здається, що треба тікати. Цей «Норвік-Банк» був куплений одним із олігархів російських, який нібито зараз «в контрах» із Путіним перебуває

– Мені здається, що треба тікати. Цей «Норвік-Банк», щоб було зрозуміло, історично це «Вятка-банк». Він був куплений одним із олігархів російських, який нібито зараз «в контрах» із Путіним перебуває і сидить у Лондоні.

– Власника звати Саїд Гуцерієв, громадянин Великої Британії.

В Латвії досі знаходяться декілька банків, які перебувають під контролем FATF – це така організація, яка бореться з відмиванням коштів

– Точно. З іншого боку, на всяк випадок, у нас є правила внутрішні, українські правила, що необхідно дати як мінімум двох інвесторів для цього банку. І от знайшли одного білоруського інвестора. Як правило, на жаль, білоруські інвестори пов’язані з латвійськими інвесторами. А в Латвії, Ви ж знаєте, досі знаходяться декілька банків, які перебувають під контролем FATF – це така організація, яка бореться з відмиванням коштів. І от так сталося.

Що робити вкладникам? Та забирати гроші треба!

Що робити вкладникам? Та забирати гроші треба! Сьогодні я їхав до свого офісу по вулиці Володимирській і побачив, що ті всі якісь там цементні цеглинки хтось там грузив на вантажівку і кудись забрав.

Навіщо ці показові були блоки для того, щоб «Сбербанк» закрити, а потім щоб відкрити, я, чесно кажучи, не розумію

Пояснення було таке, що «Сбербанк» Росії треба відкрити, оскільки там є якісь карточки пенсіонерів, які отримують гроші з Російської Федерації. Є така спеціальна угода з Російською Федерацією: припустімо, українські пенсіонери там отримують гроші, а російські тут. Але в «Сбербанку» Росії навіть по Києву, якщо я не помиляюся, є три відділення. А по Україні є з десяток. Тому навіщо ці показові були блоки для того, щоб «Сбербанк» закрити, а потім щоб відкрити, я, чесно кажучи, не розумію.

– Сьогодні ще в Запоріжжі також, зокрема, блокували роботу цього банку і не тільки там. Потім з’явилася інформація, що розблоковані всі відділення банку і готуються до обслуговування клієнтів. Але коротко повернімося до Саїда Гуцерієва, про якого Ви говорили, який тепер є власником «Норвік-Банку». За інформацією, він є сином російського бізнесмена, власника «Руснєфті» Михайла Гуцерієва.

Цей власник «Руснєфті» втік із Росії років 10 тому, якщо я не помиляюся. Живе в Лондоні і там собі займається чимось

– Точно. Але цей власник «Руснєфті» втік із Росії років 10 тому, якщо я не помиляюся. Живе в Лондоні і там собі займається чимось.

– Сьогодні речник президента Росії Володимира Путіна Дмитро Пєсков прокоментував ситуацію довкола «Сбербанку» Росії в Україні і заявив, що сподівається, що українська влада «захистить інвесторів від нападок ультранаціоналістичних естремістів». Це цитата. Як прокоментуєте таку заяву?

– Ну, слухайте... Собака гавкає, караван іде. А що мені сказати, ну а як?

– Отже Ви радите вкладникам банку просто забирати свої кошти звідти і переходити до інших?

– Негайно...

– А чи це так легко зробити в даній ситуації? Як Ви гадаєте? От просто вкладник приходить і...

У «Сбербанку» Росії, доньки української є дірка в бюджеті. Вона приблизно дорівнює одному мільярду доларів. Я не розумію, хто купив цей банк, який на межі банкрутства

– Чекайте, якщо серйозно – я економіст і знаю всі підвалини, що робиться з різноманітними банками і як це буде. У «Сбербанку» Росії, доньки української є дірка в бюджеті. Вона приблизно дорівнює одному мільярду доларів. Я не розумію, хто купив цей банк, який на межі банкрутства. У нас максимум на 1 липня необхідно, щоб капітал банку будь-якого досяг, якщо я не помиляюся, 200 мільйонів доларів. А в «Сбербанку» є дірка.

Але раджу, знову таки, всім людям, які там мали якісь депозити, забрати це негайно, і перевести кудись в інші – українські банки

Його треба було б обанкротити. Забрати всі активи, віддати – у нас є такий Фонд гарантування вкладів фізичних осіб – і віддати фізособам усім. Для мене як економіста те, що нині сталося, мені здається це якась з економічної точки зору, незрозуміла подія. Але раджу, знову таки, всім людям, які там мали якісь депозити (і у нас там, якщо не помиляюся, близько 90 тисяч пенсіонерів, які переселилися з Росії в Україну, мають пенсійні картки) забрати це негайно, і перевести кудись в інші – українські банки.

– Пане Терьохін, представники цього російського банку пояснили свій крок так, що вони сподіваються, що рішення про продаж цього дочірнього банку буде сприяти розблокуванню його офісів і відновленню нормальної роботи і що це дозволить клієнтам продовжити безперешкодно користуватися послугами. Ви ж кажете забирати свої активи. Чи це не може спричинити паніку серед людей?

Цей банк не має існувати ні економічно, тому що в нього дірка велика в бюджеті, ні політично, самі розумієте чому, в нашій країні

– Може. Але знову таки: я Вам сказав, яка дірка в цьому банку? Так от, краще забрати зараз. Особливо для юридичних осіб. Я нагадую, що Фонд гарантування (вкладів фізичних осіб) України не покриває збитків юридичних осіб. Він покриває збитки лише фізичних осіб, та й то з обмеженнями. Цей банк не має існувати ні економічно, тому що в нього дірка велика в бюджеті, ні політично, самі розумієте чому, в нашій країні.

Увечері у вівторок стало відомо, що дочірній банк «Сбербанку Росії» в Україні скасував обмеження на видачу готівки з карткових рахунків і на безготівкові операції. «З 28 березня скасовуються всі раніше встановлені добові ліміти на здійснення операцій з використанням корпоративних карток», – йдеться в повідомленні прес-служби банку. Фінансова установа скасувала обмеження на операції зі зняття готівкових коштів з карткових рахунків і на будь-які безготівкові операції з карткових рахунків.