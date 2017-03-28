У НБУ заявляють, що не отримували повідомлення про придбання «дочки» «Сбербанку»

Національний банк України ще не отримував офіційного повідомлення від потенційних інвесторів щодо купівлі ПАТ «Сбербанк» (Київ), повідомили в прес-службі НБУ.

«Рішення про погодження набуття значної участі у капіталі банку, отримане від будь-яких інвесторів, ухвалюється в рамках єдиних для всіх чинних нормативних вимог і законодавства», – зазначили в НБУ.

При цьому в Нацбанку заявили, що підтримують «цивілізований вихід» банків із російським державним капіталом з українського ринку, зокрема шляхом їх продажу.

Російський «Сбербанк» 27 березня повідомив про укладення договору про продаж ПАТ «Сбербанк» (Україна), йдеться в повідомленні на сайті фінустанови.

«Консорціум інвесторів купує 100% акцій ПАТ «Сбербанк» (Україна), яке є дочірнім банком ПАТ «Сбербанк». У консорціум увійдуть «Норвік Банк» (Латвія) і білоруська приватна компанія. Відповідний юридично зобов’язуючий договір підписаний сьогодні (27 березня – ред.). Закриття угоди очікується в першому півріччі 2017 року після отримання схвалень угоди фінансовими і антимонопольними регуляторами відповідних юрисдикцій, включаючи Латвію та Україну», – йдеться в повідомленні.

Російський «Сбербанк» також повідомив, що його дочірній банк в Україні має достатньо коштів для виконання зобов’язань перед приватними і корпоративними клієнтами.

Водночас, як йдеться на сайті Norvik Banka, мажоритарним акціонером нового консорціуму став громадянин Великобританії Саїд Гуцерієв і білоруська компанія, що належить йому.

Саїд Гуцерієв є сином російського бізнесмена, власника «Русснефти», «Бінбанку» та ще кількох компаній Михайла Гуцерієва.

Національний банк за рішенням Ради національної безпеки і оборони застосував від 23 березня санкції стосовно дочірніх компаній російських державних банків, які працюють в Україні. Причиною запровадження санкцій стало те, що материнські структури цих банків у Росії почали визнавати незаконні «документи», видані непідконтрольними Україні самочинно створеними органами на окупованих частинах Донбасу.

Після цього рішення стало відомо, що найбільший у Росії комерційний банк «Сбербанк», підконтрольний державі, розглядає варіанти якнайшвидшого виходу з українського ринку.

Перед запровадженням цих санкцій в Україні активісти, зокрема представники «Національного корпусу», вимагали припинення діяльності російських банків в Україні. Напередодні у «Національнрму корпусі» повідомили, що вирішили тимчасово розблокувати роботу відділень «Сбербанку».