Вибух у Санкт-Петербурзі. Теракт для закручування гайок?

10 людей загинули і близько 50 отримали поранення різного ступеню важкості в результаті теракту 3 квітня в метро в російському Санкт-Петербурзі – такими є попередні дані, які наводять офіційні російські агентства новин. За цими ж даними, вибуховий пристрій, нашпигований смертоносними елементами, був залишений у вагоні поїзда у портфелі. Відразу ж після вибуху метро в Петербурзі закрили.
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Вибух у петербурзькому метро стався 3 квітня близько 15:00 в одному з вагонів поїзда на перегоні між станціями «Сінна площа» і «Технологічний інститут». За словами очевидців, потяг у момент вибуху тільки від’їхав від зупинки «Сінна площа», однак машиніст довіз йогодо наступної станції, і там вже почалася евакуація всіх пасажирів. Обидві станції розташовані в центрі Петербурга. Уже відомо про 10 загиблих і про 50 поранених. За словами місцевих чиновників, потерпілих могло бути більше, якби вибух стався в години пік.
Президент Росії Володимир Путін на момент вибуху перебував у Петербурзі, де в нього була зустріч із білоруським лідером Олександром Лукашенком. Він розпочав зустріч із президентом Білорусі з висловлювань співчуття родичам загиблих і поранених в петербурзькому метро.
«Я вже говорив із керівниками спецслужб, у тому числі, й з директором ФСБ Олександром Бортниковим. Правоохоронні органи і спецслужби працюють і зроблять все для того, щоб виявити причини того, що сталося, і дати оцінку тому, що сталося», – сказав Путін.
Ще одна бомба
У перші ж години після вибуху з’явилися неофіційні повідомлення про знешкоджені бомби. Однак підтверджено це було офіційним представником Національного антитерористичного комітету (НАК) Андрієм Пржездомським лише через 3 години.
«На станції метро «Площа повстання» в Санкт-Петербурзі було виявлено та своєчасно знешкоджено саморобний вибуховий пристрій. Це було зроблено професійно і швидко. Спеціальні служби продовжують працювати в тому режимі, в якому ми повинні працювати в надзвичайній ситуації – вживати заходів для запобігання можливим терористичним загрозам», – повідомив офіційний представник НАК.
Теракт для закручування гайок?
Представники Генпрокуратури Росії офіційно назвали те, що трапилося в метро Петербурга, терактом. Не сумнівається в цій версії ветеран спецпризначення, президент асоціації групи «Альфа» Сергій Гончаров.
Є політичний аспект. У цей день в місті перебуває президент Росії. Думаю, що це ще й політичне підґрунтя
«Ми бачили, які руйнування у вагоні, скільки жертв – 10 вбитих і близько 20 поранених. Це говорить про те, що вибуховий пристрій досить-таки серйозний, і що він був начинений металевими предметами. Друге. До цього вибуху Служби безпеки міста і метрополітену отримували повідомлення, що залишені якісь сумки або предмети, щодо яких була підозра на вибуховий пристрій. Третє. Є політичний аспект. У цей день в місті перебуває президент Росії. Думаю, що це ще й політичне підґрунтя», – зазначив Гончаров.
Експерт не згоден з тим, що трагедія, яка трапилася в метро Петерурга, може бути вигідна російському керівництву.
У соцмережах висловлювалися думки про те, що теракт може бути використаний для чергового закручування гайок у Росії, враховуючи, що через рік там повинні пройти президентські вибори
У Санкт-Петербурзі в зв’язку з вибухом і загибеллю людей оголошена триденна жалоба.
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