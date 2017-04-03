Відео зняте пасажирами метро в російському Санкт-Петербурзі 3 квітня. На ролику показано понівечені двері потягу і людей, які постраждали від вибуху. Вибух у вагоні метро стався між станціями «Сінна площа» і «Технологічний інститут» у центральній частині міста близько 15-00 за місцевим часом. Після вибуху всю систему метрополітену в Санкт-Петербурзі закрили. Міністр охорони здоров’я Росії Вероніка Скворцова повідомила, що сім осіб загинули на місці вибуху, двоє по дорозі до лікарні і ще одна людина вже в лікарні. Губернатор Санкт-Петербурга Георгій Полтавченко теж заявив журналістам про 10 загиблих. Поранених, за його словами, близько 20. (Відео Reuters)