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03 Квітень 2017, Київ 21:24
Відео

Кадри з метро російського Петербурга після вибуху (відео)

Кадри з метро російського Петербурга після вибуху (відео)
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Відео зняте пасажирами метро в російському Санкт-Петербурзі 3 квітня. На ролику показано понівечені двері потягу і людей, які постраждали від вибуху. Вибух у вагоні метро стався між станціями «Сінна площа» і «Технологічний інститут» у центральній частині міста близько 15-00 за місцевим часом. Після вибуху всю систему метрополітену в Санкт-Петербурзі закрили. Міністр охорони здоров’я Росії Вероніка Скворцова повідомила, що сім осіб загинули на місці вибуху, двоє по дорозі до лікарні і ще одна людина вже в лікарні. Губернатор Санкт-Петербурга Георгій Полтавченко теж заявив журналістам про 10 загиблих. Поранених, за його словами, близько 20. (Відео Reuters)

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