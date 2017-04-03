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03 Квітень 2017, Київ 19:51
Відео

Гелікоптер для евакуації потерпілих здійснив посадку в центрі Петербурга (відео)

Гелікоптер для евакуації потерпілих здійснив посадку в центрі Петербурга (відео)
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У російському Санкт-Петербурзі вертоліт приземлився в центрі міста для евакуації потерпілих під час вибуху в метро на перегоні між станціями «Сінна площа» і «Технологічний інститут». У результаті вибуху щонайменше 10 людей загинуло, зокрема, такі дані наводять агенції «ТАСС» та «Інтерфакс». Слідчий комітет Росії порушив кримінальну справу за фактом вибухів у метрополітені Санкт-Петербурга. На даний час на місці події проводяться первісні слідчі дії, повідомляють у відомстві. (Відео Reuters)

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