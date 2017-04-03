Росія: вибух у метро Санкт-Петербурга під час зустрічі Путіна з Лукашенком (фотогалерея)

У російському Санкт-Петербурзі 3 квітня близько 14:40, за попередніми даними, у вагоні поїзда на перегоні станцій метро «Технологічний інститут» та «Сінна площа» стався вибух невстановленого вибухового пристрою. В результаті вибуху постраждали близько 50 людей. Російські ЗМІ повідомляють про щонайменше 10 загиблих, зокрема, такі дані наводять агенції «ТАСС» та «Інтерфакс». Президент Росії Володимир Путін заявив, що правоохоронні органи з’ясовують причини вибуху, розглядаються всі варіанти – і побутові, і кримінальні, а також пов’язані з тероризмом.
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