Росія: вибух у метро Санкт-Петербурга під час зустрічі Путіна з Лукашенком (фотогалерея)

У російському Санкт-Петербурзі 3 квітня близько 14:40, за попередніми даними, у вагоні поїзда на перегоні станцій метро «Технологічний інститут» та «Сінна площа» стався вибух невстановленого вибухового пристрою. В результаті вибуху постраждали близько 50 людей. Російські ЗМІ повідомляють про щонайменше 10 загиблих, зокрема, такі дані наводять агенції «ТАСС» та «Інтерфакс». Президент Росії Володимир Путін заявив , що правоохоронні органи з’ясовують причини вибуху, розглядаються всі варіанти – і побутові, і кримінальні, а також пов’язані з тероризмом.