Доступність посилання

logo-print
пошук за словом...
03 Квітень 2017, Київ 18:23
Фотогалереї

Росія: вибух у метро Санкт-Петербурга під час зустрічі Путіна з Лукашенком (фотогалерея)

У російському Санкт-Петербурзі 3 квітня близько 14:40, за попередніми даними, у вагоні поїзда на перегоні станцій метро «Технологічний інститут» та «Сінна площа» стався вибух невстановленого вибухового пристрою. В результаті вибуху постраждали близько 50 людей. Російські ЗМІ повідомляють про щонайменше 10 загиблих, зокрема, такі дані наводять агенції «ТАСС» та «Інтерфакс». Президент Росії Володимир Путін заявив, що правоохоронні органи з’ясовують причини вибуху, розглядаються всі варіанти – і побутові, і кримінальні, а також пов’язані з тероризмом.
Інфографіка, яка вказує на місце, де стався вибух
1

Інфографіка, яка вказує на місце, де стався вибух

Вибух стався&nbsp;близько 14:40 у вагоні поїзда на перегоні станцій метро &laquo;Технологічний інститут&raquo; та &laquo;Сінна площа&raquo;&nbsp;
2

Вибух стався близько 14:40 у вагоні поїзда на перегоні станцій метро «Технологічний інститут» та «Сінна площа» 

3
4
5
Працівники аварійно-рятувальної служби виносять постраждалих внасліок вибуху у вагоні потягу метру біля станції метро &laquo;Сінна площа&raquo;&nbsp;
6

Працівники аварійно-рятувальної служби виносять постраждалих внасліок вибуху у вагоні потягу метру біля станції метро «Сінна площа» 

7
Біля станції метро &laquo;Сінна площа&raquo;&nbsp;працівники аварійно-рятувальної служби вивозять постраждалого внаслідок вибуху у вагоні потягу
8

Біля станції метро «Сінна площа» працівники аварійно-рятувальної служби вивозять постраждалого внаслідок вибуху у вагоні потягу

9
Вибух припав за часом на зустріч президента Росії Володимира Путіна з його білоруським колегою Олександром Лукашенком, яка проходила у Санкт-Петербурзі
10

Вибух припав за часом на зустріч президента Росії Володимира Путіна з його білоруським колегою Олександром Лукашенком, яка проходила у Санкт-Петербурзі

11
Вертоліт аварійно-рятувальної служби Росії біля станції метро&nbsp;&laquo;Сінна площа&raquo;&nbsp;
12

Вертоліт аварійно-рятувальної служби Росії біля станції метро «Сінна площа» 

На даний час на місці події проводяться первісні слідчі дії
13

На даний час на місці події проводяться первісні слідчі дії

14

Дивитись коментарі

Recommended

Нагору
XS
SM
MD
LG