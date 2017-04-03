У Росії в Санкт Петербурзі місцеві ЗМІ повідомляють про вибух на перегоні між станціями метро «Сінна площа» і «Технологічний інститут». За повідомленнями, вибухнув невстановлений предмет. У результаті вибуху щонайменше 10 людей загинуло, зокрема, такі дані наводять агенції «ТАСС» та «Інтерфакс». Слідчий комітет Росії порушив кримінальну справу за фактом вибухів у метрополітені Санкт-Петербурга. На даний час на місці події проводяться первісні слідчі дії, повідомляють у відомстві. (Відео Associated Press / Reuters)